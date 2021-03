Ap-nestleder hadde hotellfest –politiet åpner sak

Det var NRK som først omtalte saken. Nå melder VG om at politiet har åpnet sak.

– Jeg beklager veldig at jeg var til stede, det burde jeg ikke vært. For øvrig henviser jeg til uttalelsen fra Nordland Arbeiderparti, skriver Skjæran i en SMS til TV 2.

Feiringen på en suite på hotellet Scandic Havet brøt med de strenge koronatiltakene som ble innført i Bodø samme dag. Der er det blant annet spesifisert at det ikke er tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster der flere enn fem gjester er til stede samtidig.

I tillegg til nestleder Skjæran, var også leder for Nordland Arbeiderparti, Mona Nilsen til stede. Tredjekandidat Øystein Mathisen og fylkessekretær Tor Arne Bell Ljunggren deltok også på nachspielet.

På dette hotellrommet drakk åtte av møtedeltagerne natt til lørdag. Foto: Roy-Arne Salater Les mer

– Ekstra skuffende at det er egne partifeller

Bodø-ordfører Ida Pinnerød (Ap) forteller at hun ble orientert om situasjonen søndag kveld.

– Jeg er selvfølgelig veldig skuffet. Den rundvasken vi nå gjennomfører i Bodø for å bli kvitt den sørafrikanske virusvarianten er en rundvask som gjelder alle, og i høyeste grad også politikere.

– Så er jeg selvsagt veldig skuffet over at det er mine egne som gjør dette, og det har jeg klart formidlet til dem. De har kommet med en beklagelse i dag, som absolutt var på sin plass. Så skal ikke jeg gå noe nærmere inn på hva jeg har sagt i mine samtaler med dem, men jeg har gitt dem en klar beskjed om hva jeg tenker om det, sier Pinnerød til TV 2.

Hun forteller at hun har sagt tydelig fra til de involverte hva hun synes om hendelsen, men vil ikke gå nærmere inn på hva som ble sagt. Hendelsen vil behandles som alle andre brudd på smittevernreglene, og Pinnerød kan ikke utelukke at det vil få etterspill for de involverte.

Også Ap-leder Jonas Gahr Støre reagerer kraftig på fredagens hendelser.

– Dette er et klart og uheldig brudd på bestemmelser alle er pålagt å følge. Da må selvsagt politikere gå foran og respektere reglene. Jeg ser at de som har deltatt beklager på det sterkeste, og det er på sin plass. Vi må alle følge reglene som gis, og sammen gjøre det vi kan for å hindre smitte, sier Støre til TV 2.

– Vi har gjort en feil

Til NTB utdyper fylkessekretær Ljunggren i en epost:

– Etter første dag på årsmøtet var vi som organiserte møtet, og bodde på hotellet, samlet på en suite med god plass. Vi var deler av kvelden til sammen åtte personer inkludert undertegnede, som bodde på rommet. Vi burde gjort en egen vurdering knyttet til å møtes etter middagen på grunn av den nye avstandsregelen på to meter. Vi har gjort en feil. Dette beklager vi på det sterkeste.

Han legger til at de som var til stede hadde kjøpt øl og vin til eget bruk, og at selve årsmøtet ble avviklet som digitalt arrangement. Det skal aldri ha vært mer enn ti personer til stede i salen.

Bodø kommune ønsker ikke å kommentere saken overfor TV 2, og viser til kommunens strenge smittevernregler.

Etterforskes

Påtaleleder i Nordland politidistrikt, Stig Morten Løkkebakken, bekrefter overfor TV 2 at saken etterforskes.

– Det er iverksatt etterforskning som følge av oppslag i media. Den beskrivelsen som er gitt i media gav politiet grunnlag for å undersøke om det har skjedd noe straffbart, sier Løkkebakken.

– Politiet ser alvorlig på brudd på smittevernsbestemmelsene i den situasjon som landet står i. Dette er også i henhold til de føringer som vår Riksadvokat har gitt uttrykk for i sine direktiver.



Løkkebakken sier at dersom de kommer fram til at smittevernsbestemmelsene er overtrådt, vil det være aktuelt med bot. Normalt vil bøtenivået være på 20.000 kroner for arrangøren, og 10.000 for over av deltakerne.