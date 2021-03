Skattemeldingen: Dette er nytt i år

Tirsdag 16. mars vil de første motta skattemeldingen, før den sendes fortløpende ut til resten fram til 7. april.

Skattemeldingen gir deg oversikt over dine inntekter, fradrag, formue og gjeld i løpet av det foregående året, altså 2020 i årets skattemelding.

– Som i fjor sendes skattemeldingen ut i tilfeldig rekkefølge fra 16. mars frem til 7. april. 7. april sendes skattemeldingen til næringsdrivende, de som har Svalbardforhold og diplomater. I tillegg starter utsendelsen av skattemeldingen til de som får den i papirformat, sier divisjonsdirektør Marta Johanne Gjengedal i Skatteetaten.

Tidlig skatteoppgjør

Du får beskjed på e-post eller sms så snart skattemeldingen din er klar. Selve skatteoppgjøret kommer når Skatteetaten har behandlet skattemeldingen.

– I prinsippet er det mulig å få skatteoppgjøret én til to uker etter at du har levert skattemeldingen, men det er ingen garanti for at du får det så raskt, sier Gjengedal.

Behandlingen av skattemeldingene skjer fortløpende frem til slutten av oktober. 9 av 10 får skatteoppgjøret i april, mai eller juni.

– Det kan ta lengre tid om du er næringsdrivende, om du har komplekse forhold eller hvis skattemeldingen er tatt ut til kontroll, sier Gjengedal.

For å kunne få skatteoppgjøret tidlig og eventuelle penger til gode er det noen betingelser:

Du bruker ny skattemelding

Du og eventuell ektefelle må levere skattemeldingen

Skattemeldingen din må ikke ha blitt tatt ut til kontroll

Flere får ny skattemelding

Dersom du må betale restskatt, får du betalingskrav først i august, som før.

– For mange er årets skattemelding i helt nytt format. I fjor fikk over tre millioner den nye og enklere skattemeldingen, mens i år vil nesten fire millioner lønnstakere og pensjonister få den, sier Gjengedal.

Den nye skattemeldingen en bygget opp på en måte som samler opplysninger som hører sammen. For eksempel samles alt om bank på et sted, uavhengig av om det er formue eller gjeld.

– Når du er i skattemeldingen, kan du se hjelpetekster og få kommentarer som spør hvorvidt opplysningene om deg stemmer eller ikke. Du skal selv sjekke at opplysningene stemmer og eventuelt endre eller legge til, sier Gjengedal.

Hvis du endrer tall i et felt, blir oppsummeringen og skatteberegningen oppdatert fortløpende slik at du med en gang ser effekten av endringen i beregnet skatt.

– Vet ikke alt

Divisjonsdirektøren understreker at skattemeldingen ikke er ferdigutfylt når du mottar den, og at du selv må sjekke at opplysningene er korrekte og fylle inn eventuell informasjon som mangler.

– Skatteetaten vet mye om deg, men ikke alt. Skattemeldingen viser opplysningene som er rapportert til Skatteetaten av tredjeparter, som arbeidsgivere, banker og NAV. Husk at det kan være fradrag du har rett på som du selv må fylle ut. For eksempel er ikke fradrag for arbeidsreiser forhåndsutfylt. I verste fall kan du gå glipp av penger du har rett på, sier Gjengedal.

– Hva bør man gjøre når man mottar skattemeldingen?

– Du bør sjekke at opplysningene er riktige og fylle inn om det er opplysninger som mangler, for eksempel ekstra inntekter du har hatt, eller reisefradrag, sier Gjengedal, og fortsetter:

– Det kan for eksempel være fradrag du har rett på som du selv må føre inn, eller du kan ha økonomiske forhold i utlandet som ikke er forhåndsutfylt, men som du skal føre inn skattemeldingen. Et godt tips er å bruke Skatteetatens fradragsveileder. Kanskje har du rett på mer skattepenger tilbake enn skattemeldingen viser.