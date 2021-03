– Vi trodde vi var immune. Vi er enda reddere denne gang

I Brasil opplever de marerittet for andre gang.

Manaus er én av de verst koronarammede byene i et av de aller verst koronarammede landene i verden – Brasil.

Den første smittebølgen slo hardt. Etter toppen i April 2020, flatet smitten ut og holdt seg stabil helt fram til november, men så begynte pilene å peke i feil retning igjen.

En studie av blodgivere viser at 76% av befolkningen hadde antistoffer i blodet innen oktober, skriver det medisinske tidsskriftet The Lancet. Dette høye tallet betyr i praksis flokkimmunitet.

FULLE SYKEHUS: Akuttlege Marcos Fonseca Barbosa pleier sin koronasyke mor Ruth Fonesca (56) og far, Glauco Rego Lima (72) hjemme hos seg selv i Manaus. Ruth har alvorlige symptomer, men det er ikke ledige senger på sykehuset. Foto: AFP Foto: Michael Dantas

Smittes for andre gang

Det er derfor dypt bekymringsfullt at man fikk en så kraftig økning i antall smittede igjen, ifølge The Lancet.

Den brasilianske mutasjonen lar seg nemlig ikke overvinne av antistoffer og vaksiner i like stor grad som de covidvariantene vi kjenner best her i landet.

FYLLES OPP: Gravplassen Nossa Senhora Aparecida utenfor Manaus, utvides stadig for å få plass til nye koronaofre. (Foto:AFP) Foto: Marcio James

Manaus er trolig opprinnelsesstedet til den brasilianske mutasjonen, kalt P1. At så mange ser ut til å få korona for andre gang med dette muterte viruset, skremmer innbyggerne.

– Vi trodde vi var immune etter å ha fått korona i fjor vår. Vi er enda reddere denne gang, sier gravide Joyce Miranda, til TV 2 Danmark.

Ikke bare ser det ut til at det muterte viruset kan smitte de som allerede har antistoffer, det ser også ut til å være mer dødelig.

– Det har overrasket meg. Vi trodde vi bare skulle gjennom det en gang. Nå ser vi at smitten sprer seg enda mer enn første gang, og med flere ofre, sier butikkansatte Roni Binda.

De siste dagene har smittetallet sunket igjen i regionen, men mange frykter at en tredje bølge vil slå til.

– Mange her tror ikke på Covid før de får det selv, sier Ronaldo Guerreiro Salgado til TV 2 Danmark. Han mistet nylig sønnen sin til korona.

DØDE: Ronaldos sønn, Rafael, hadde diabetes og fikk korona. Han døde bare 23 år gammel. Foto: TV 2 Danmark

– Gud vil få oss gjennom dette. Vi mennesker skal komme gjennom det, sier han.

Sprengte sykehus

Reporter Rasmus Tanholdt fra TV 2 Danmark har den siste tiden oppholdt seg i Manaus, Brasil. Der har han snakket både med folk i gata, og leger og sykepleiere ved de største sykehusene.

Legene forteller om sprengt kapasitet i nesten alle av landets regioner, og svært vanskelige arbeidsforhold. Mange kolleger har også dødd etter å ha blitt smittet av viruset.

Sykepleier José Siqueria, har selv vært smittet.

– Det var som om hele kroppen var paralysert. Jeg trodde ærlig talt at jeg skulle dø, sier han. Stemmer brister, og det er tydelig at han er sterkt preget av opplevelsen.

Sliter med å skaffe vaksiner

Hardt rammede Brasil har strevd med å skaffe nok vaksiner til sine 212 millioner innbyggere og har kjøpt 10 millioner doser av den russiske vaksinen Sputnik V. Den må imidlertid først godkjennes.

VAKSINER: Olga D'arc Pimentel (72) blir vaksinert med AstraZeneca-vaksinen 9. februar. Landet er på desperat jakt etter flere vaksinedoser. Foto: Michael Dantas

I mellomtiden brukes AstraZeneca og den kinesiske vaksinen CoronaVac. Begge krever to doser. Omlag 9,3 millioner har fått én dose, mens omtrent 3,3 millioner innbyggere er fullvaksinerte.

Fredag registrerte landet 2216 koronarelaterte dødsfall. Det er tredje dag på rad at dødstallet knyttet til pandemien overstiger 2000. Det samlede dødstallet har steget til 275.105, det nest høyeste i verden bak USA.