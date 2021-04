Stor stavmiksertest – den billigste var best

– Jesus, den kom som en kule, det er pulver dette. Etter tre sekunder hørte du bare endring fra knusing til maling, det her er jo mandelmel.

Mesterkokk Eirik Lillebø er imponert over hvor kjapt mikseren fra Bosch kverner mandlene til mandelmel. Ingen av de andre stavmikserne klarer oppgaven med å male mandler like godt.

Disse fem stavmikserne er med i testen Wilfa Essential Mix & Chop, kr. 599,- Braun Multiquick 3, kr. 799,- OBH Nordica Quickchef, kr. 899,- Braun Multiquick 7, kr. 1195,- Bosch Ergomixx Style, kr. 1295,-

Lillebø har testet fem stavmiksere, som alle har tilleggsutstyr som minikutter, ballongvisp, målebeger og stav.

Den billigste koster 599,-, mens den dyreste koster mer enn det dobbelte.

RIMELIGE MIKSERE: Vi har testet fem stavmiksere: Bosch ErgoMixx Style, Braun Multiquick 7, Wilfa Essential Mix & Chop, OBH Nordica Quick Chef og Braun Multiquick 3 Foto: TV 2 hjelper deg/Andreas Molland

Mandelmel på 15 sekunder

Første test er å bruke stavmikserens hakkebolle til å knuse mandler om til mel. Alle stavmikserne fikk 15 sekunder på seg til å lage det fineste melet.

Her var det altså bare Bosch som klarte oppgaven skikkelig.

KJENDISKOKK: Eirik Lillebø, mesterkokk og eier av Code restaurant, vurderer stavmikserne. Foto: TV 2 hjelper deg/Andreas Molland

– Dønn smooth blomkålsuppe

Lillebø tester også om stavene kan lage en glatt blomkålsuppe.

– OBH Nordica Quickchef og Wilfa Essential Mix & Chop kjørte så mye luft inn i suppa at jeg var sjokkert hvor fort det gikk, sier han fornøyd.

Bosch ErgoMixx Style og Braun Multiquick 7 har noen blomkålbiter igjen.

Eiriks pesto-tips – Pesto kan brukes til alt, sier Eirik Lillebø. – Man kan ha det på pizza, man kan vende pasta inn i det, man kan ha det til spekeskinke, jeg smører det på skiva mi istedenfor smør, sier Lillebø. Først bland olivenolje, hvitløk og parmesan. Kjør det i en stavmikser. Pinjekjerner ristes lett i panna så man får en gylden farge, det er med å få framheve smaken. Tilsett ristede pinjekjerner, basilikumblader, salt og pepper. Kjøres raskt i stavmikser. Ingredienser En potte basilikum

1 dl olivenolje

100 gram pinjekjerner

100 gram parmesan

1 hvitløksfedd

Salt og pepper

– Her er det større biter, rett og slett for at jeg måtte jobbe enda mer for å få fart på blomkålbitene.

Mens Braun Multiquick 3 kommer dårligst ut med flere store biter blomkål.

Overlegen vinner

Stavmikserne får ett minutt og 15 sekunder på å lage så fast krem som mulig.

– Den her er ferdig etter 45 sekunder, 2/3 deler av tiden til resten. Dermed vinner Wilfa overlegent denne testen.

Bosch klarer akkurat å få en fast krem innenfor tiden. Mens OBH Nordica og Braun Multiquick 7 har fått en del luft i kremen, så er den ikke fast nok.

Testens taper er Braun Multiquick 3. Etter ett minutt og 15 sekunder er det fortsatt fløte og ikke krem.

Testet i over en uke

Vi har også fått hjelp av familien Håkensbakken som har testet stavmiksernes brukervennlighet i en ukes tid.

MATGLAD: Veronica Håkensbakken, Leah, Jacob og Tuva er alle glad i matlaging. Foto: TV 2 hjelper deg/Andreas Molland

De har testet hvor gode stavmikserne er over tid. Familien har prøvd ut stavmikserne og dens tilleggsutstyr med å kutte forskjellige grønnsaker, mose smoothie, lage krem og guacamole.

– Jeg synes de fleste var greie å bruke, men en var dårligere på brukervennlighet.

Håkensbakken reagerer på hastighetsinnstillingen til testens nest dyreste Braun Multiquick 7. På denne justerer man farten ved å trykke hardt eller løst på knappen på siden av mikseren.

– Jeg foretrekker å kunne stille inn på en bestemt hastighet, slik jeg kan på de andre mikserne, sier Håkensbakken.

Billigst på topp

Alle stavmikserne klarte å utføre alle testene og resultatet er meget jevnt. Wilfa Essential Mix & Chop skåret best i to tester, hvor den vant på tid og nøyaktighet og er dermed testens vinner.

– Wilfa vinner i hovedsak på grunn av følelsen av kvalitet, som kokk bruker du ikke utstyret, du misbruker det, sier Lillebø.

Håkensbakken er også godt fornøyd med resultatet.

– Jeg tenker det er bra at kvalitet ikke nødvendigvis trenger å koste så mye, sier trebarnsmoren.

Jevnt resultat

Sammenlagt er det jevnt i testen mellom stavmikserne, men den store forskjellen er tidsbruken og hvor nøye de utførte oppgavene.