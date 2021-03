1,2 millioner så premieren av Kompani Lauritzen

Lørdag var det premiere for en ny sesong av Kompani Lauritzen på TV 2. I løpet av helgen har hele 1.208.000 nordmenn sett premiereprogrammet enten direkte, i opptak eller via TV 2 Sumo.

– Det er fantastisk å se at et norsk egenutviklet format leverer skyhøye seertall. I dag fortjener spesielt Kristian, Dag Otto, produksjonsselskapet Seefood og prosjektlederne i TV 2 all mulig honnør for å ha levert nok en sesong av høy kvalitet i alle ledd. Og så deltakerne da – de er jo helt magiske, sier programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen, i en pressemelding.

I fjor hadde til sammenligning 865.000 sett programmet gjennom helgen.

– Bøttevis av humor og sjarme

Da programmet ble sendt lørdag kveld, satt hele 716.000 seere benket foran TV-skjermen og så programmet, noe som er en oppgang fra fjorårets premiere, som hadde 569.000 seere.

– Kompani Lauritzen er tettpakket med mestringshistorier som inspirerer. Vi får se folk vi kjenner bli satt på prøve, få en skikkelig utfordring, og så klare det! Og selv om det er fullt alvor får vi også bøttevis med humor og sjarme, sier Haldorsen.

Tidenes Sumo-premiere

For TV 2 Sumo ble dette tidenes premiere, og i løpet av helgen valgte hele 312.000 seere «Kompani Lauritzen» på strømmetjenesten.

– Vi er veldig glade for at våre seere har trykket Kompani Lauritzen til sitt bryst! I dag lanserer vi i tillegg TV 2 Sumo-eksklusive serien «Kaserneliv». For når øvelsene er over forsetter hverdagslivet på Setnesmoen. I "Kaserneliv" får vi et innblikk i hvordan rekruttene lever med det militære regimet døgnet rundt, avslutter Haldorsen.

Se Kompani Lauritzen lørdager klokken 20.00 på TV 2 og TV 2 Sumo.