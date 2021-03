Disse seks norske filmene kan bli Oscar-nominert: – Veldig uvanlig, sier TV 2s filmanmelder

Det er ikke så ofte norske filmer har blitt Oscar-nominerte, men hvert år håper vi på stjernedryss og at norske filmskapere blir hedret av verdens mest berømte filmprisutdeling i Hollywood.

I år står hele seks norske filmer på kortlisten før Oscar-nominasjonene kunngjøres mandag ettermiddag. Det er historisk, ifølge TV 2s film- og serieanmelder, Camilla Laache.

– Det er veldig uvanlig. Vi har ikke så veldig rik Oscar-tradisjon i Norge egentlig. Vi har vunnet Oscar to ganger, også har vi hatt fem nominasjoner på beste utenlandske. Men nå er det veldig gøy, for det er seks veldig ulike filmer i ulike kategorier som skal vurderes, sier hun til God morgen Norge.

Det er spillefilmen «Håp», dokumentarfilmene «Gunda» og «Kunsteren og tyven», kortdokumentaren «Sparkekoret» og filmene «My Favorite War» og «Do not split» som står på kortlisten.

15 skal bli til fem

I 1951 fikk Thor Heyerdahl og Olle Nordemar en Oscar for filmen «Kon Tiki» i kategorien beste dokumentarfilm. Etter et langt opphold, stakk Torill Kove i 2007 av med statuetten for «The Danish Poet» i kategorien beste animerte kortfilm.

Nå kan det altså skje igjen, og mandag klokken 15.30 blir det kjent om det blir noen norske nominasjoner i år.

Laache forteller at disse seks seks norske filmene er valgt ut blant svært mange filmer. Nå kuttes listen ytterligere.

– I beste utenlandske står det 15 filmer igjen. Disse skal bli til fem og der er «Håp» blant de 15. På beste dokumentar er det også 15, og der har vi to muligheter med «Kunsteren og tyven» og «Gunda», forteller hun.

«Sparkekoret» står på kortlisten i kategorien beste kortfilm, som skal bli til ti, mens vi finner «Do not split» er i kategorien beste kortdokumentar. «My Favorite War» er derimot ikke på noen kortliste, da det bare er 27 animasjoner i den kategorien, men den har også mulighet til å få en nominasjon, ifølge filmanmelderen.

KRYSSER FINGRENE: TV 2s film- og serieanmelder, Camilla Laache, håper at de norske filmene kommer seg gjennom det trange nåløyet. Foto: God morgen Norge

Nærmere enn aldri før

Med seks gode kandidater, mener Laache at sjansene for å bli nominert absolutt er til stede.

– Vi er veldig nære, men så må man bli valgt og da gjelder det å ha fått nok oppmerksomhet.

Selv ga Laache terningkast seks til både «Håp» og «Kunsteren og tyven», da disse kom på kino. Sistnevnte har vært på mange av årets beste lister, og store aviser som The New York Times hadde den på sin liste.

– Jeg elsket de to filmene! Jeg har et håp om at «Håp» får en nominasjon, men vi må nok heie på en skandinavisk nominasjon her. «Gunda» fikk boost, da den ble vist under filmfestivalen i Berlin. Den amerikanske filmstjerna, Joaquin Phoenix, likte den så godt at han gikk inn som produsent, og det hjelper litt på oppmerksomheten, påpeker hun.

Laache har derimot ikke sett filmen selv ennå, da den først har premiere 26. mars på de kinoene som kan holde åpent.

Fortsatt stort

Helt siden 1928 har Oscar-utdelingen fått oppmerksomhet over hele verden. Camilla Laache forteller at det å få denne statuetten fortsatt er like stas da som nå.

– Oscar-utdelingen er det største en filmskaper kan oppleve, og ikke minst gir det å få en nominasjon ekstreme muligheter. Vi får endelig vite svaret i ettermiddag, og da får vi håpe på en nominasjon, sier hun og fortsetter:

– Mediehuset Variety er ganske gode på å tippe og de har troen på «Sparkekoret» og «Do not split», så jeg er veldig spent. Også er det i seg selv veldig kult at det er så mange som har blitt valgt ut blant så mange filmer, påpeker hun.

Den 93. utgaven av Oscar-gallen avholdes 25. april i Los Angeles.