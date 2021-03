Peugeot selger bra med biler i Norge om dagen, godt hjulpet av elektriske e-208 og e-2008.

Men akkurat nå er det en helt annen modell som stjeler mye av oppmerksomheten. Det er ikke en elbil, men en ny og sporty ladbar hybrid.

508 Peugeot Sport Engineered er navnet på den nye toppmodellen, som er tidenes kraftigste gateregistrerte bil fra Peugeot.

Normalt skulle vi i Broom vært i utlandet for å teste nykommeren, men det setter fremdeles koronaviruset en solid stopper for.

Derfor starter testkjøringen hjemme i Norge, og nå er Brooms Mats Brustad en av de aller første som får prøve den spennende bilen på norsk jord.

508 Peugeot Sport Engineered er en ladbar hybrid med inntil 42 kilometers elektrisk rekkevidde. Bilder: Mats Brustad / Broom

– Knalltøff!

I kjent Broom-ånd tar vi en telefon for å høre hvordan førsteinntrykket av bilen er.

Ring, ring...

– Morn, Knut! Nå er jeg faktisk hjemom en tur på Skotterud. Det er kanskje ikke like eksotisk som den franske rivieraen, men veiene hit er helt topp – og perfekt for å teste nye 508 Peugeot Sport Engineered, som jeg disponerer i dag.

– He he, ja. Jeg vet du koser deg på de svingete veiene gjennom skauen. Hva kan du fortelle om bilen?

– For det første syns jeg den ser knalltøff ut! Det har skjedd mye med Peugeot-designet de siste årene, og nå syns jeg de topper det med denne bilen. Den ser rett og slett veldig bra ut, og flere detaljer avslører jo at dette er ganske langt unna en standard 508, forteller Mats entusiastisk.

Peugeots nye toppmodell er rett rundt hjørnet

På innsiden dominerer alcantara mot gule kontrastsømmer i både seter og dashbord.

Tre motorer

– Ja, hva er det som egentlig skiller denne fra en vanlig 508?

– Rent visuelt er det flere ting, blant annet nye fangere, gromme felger og ulike stylingelementer. Ellers er bilen utviklet av Peugeot sin Sport-avdeling. Det innebærer at understellet er mer tight satt opp og ikke minst leverer de tre motorene, en bensinturbo og to elmotorer, et solid kraftoverskudd.

Vi snakker 360 hk og 520 Nm, som gjør dette til tidenes kraftigste produksjonsbil fra Peugeot. Bilen har også firehjulsdrift, slik at kreftene plantes effektivt til bakken.

– Det er nesten litt uvant å sette seg bak rattet i en såpass kruttsterk Peugeot. Bilen går virkelig unna når momentet fra både elmotorene og bensinmotoren samles. 0-100 km/t er oppgitt til 5,2 sekunder. Noen ganger føles den nesten raskere, smiler Mats.

Audi e-tron GT: – Jeg bare måtte ha den!

Bilen har tre innstillinger på støtdemperne: Komfort, hybrid og sport.

10 solgt allerede

– Jeg vil ikke tro det er mange av denne bilen på veiene ennå?

– Det stemmer, og hvertfall ikke på Skotterud. Dette er en av de aller første i Norge, og det er moro å se at bilen vekker oppmerksomhet. Jeg har fått flere tomler opp allerede. Til og med en fra en Volvo 240-råner, forteller Mats og legger til:

Ny grill, frontfanger og gule detaljer skiller den fra en vanlig 508.

– Hvis jeg skal pirke litt, og da mener jeg pirk, så er ikke motorlyden på høyt turtall direkte vakker. Jeg syns også det er litt mye hjulstøy på motorveien. Ellers er førsteinntrykket av bilen veldig lovende. Jeg digger at Peugeot lanserer en entusiastmodell som dette.

Nye 508 Peugeot Sport Engineered har en startpris på 684.900 kroner som sedan, mens stasjonsvogn koster 699.900 kroner. Begge bilene er fullutstyrte med blant annet 20-toms felger, alcantara-seter, justerbar fjæring, LED-lys og adaptiv cruisekontroll.

– Den norske importøren har visket meg i øret at de allerede har solgt ti biler. Det syns jeg er en god start for en slik modell, som på ingen måte kommer til å bli noen volumselger. Men desto morsommere blir det å se en på veien, avslutter Mats.

Broom kommer tilbake med full test av bilen litt senere i vår.

Peugeot gjør mye riktig med nye e-2008. Les testen:

Se flere bilder av nye 508 Peugeot Sport Engineered:

Foto: Mats Brustad Les mer

Her tester vi en annen grombil – på isen: