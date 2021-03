Cheerleader-mamma laget falske nakenbilder for å hjelpe datteren – nå kan hun havne i fengsel

Raffaela Spone (50) er siktet for nettmobbing og trakassering av barn etter at hun ifølge politiet lagde såkalte deepfakes.

I juli i fjor dukket det opp Facebook-bilder av tre lettkledde cheerleadere som røyket elektroniske sigaretter og drakk.

En anonym avsender sendte bildene til både cheerleaderne, foreldrene og jentene sine trenere.

Både alkohol og røyking er strengt forbudt på jentenes populære cheerleadinglag, Victory Vipers, i den lille byen Doylestown i Philadelphia i USA.

Like etter tikket det inn tekstmeldinger fra flere anonyme telefonnumre, hvor jentene ble kalt venneløse og ble oppfordret til å ta sitt eget liv.

– Jeg tenkte bare: «Hvem er det som sier slikt til folk?» Hvem synes at det er OK? Jeg ble mer enn bare opprørt, sier ei av jentene, Madi Hime (17), til lokalkanalen WPVI-TV.

Siktet for nettmobbing av barn

Sjokkbølgene dundret gjennom småbyen da politiet nylig offentliggjorde at 50 år gamle Raffaela Spone er siktet i saken.

I en pressemelding skriver politiet at Spone 4. mars ble pågrepet og siktet for tre tilfeller av nettmobbing av et barn, samt tre tilfeller av trakassering.

Spones tenåringsdatter skal ikke hatt noe kjennskap til saken.

Politiet mener at 50-åringen trakasserte jentene for å få dem fjernet fra tenåringsdatterens lag, og at hun brukte såkalt deepfake-teknologi i forsøket.

Deepfakes bruker ansiktsgjenkjennelses-teknologi til å lage troverdige, men falske videoer.

– Denne teknologien er ikke bare veldig utbredt, men også enkel å bruke. Dette er noe naboen din nede i gata kunne brukt, og det er veldig skummelt, sier statsadvokat Matt Weintraub til The New York Times.

Nektet hardnakket

I fjor kontaktet Madi Himes mor politiet i Hilltown Township og sa at både hun og datteren hadde mottatt trakasserende tekstmeldinger fra et anonymt nummer.

Hun fortalte at både datteren og trenerne hennes også var blitt tilsendt bilder og videoer fra en anonym person.

I videoene så det ut som om jenta var naken og drakk alkohol og røykte elektroniske sigaretter, men Madi Himes blånektet.

– Jeg visste at det ikke var ekte, fordi jeg hadde ikke gjort det, sier Madi Hime til lokalkanalen.

Moren fortalte politiet at hun fryktet at bildene og videoene kunne føre til at datteren ble sparket ut av cheerleadinglaget.

To andre familier stod deretter frem og sa at også deres døtre, som begge er cheerleadere i Victory Vipers, hadde fått lignende meldinger og nakenbilder.

Stjal bilder fra sosiale medier

Politiet analyserte videoene, og fant ut at det var snakk om deepfakes og at de var blitt satt sammen av bilder jentene hadde lagt ut i sosiale medier.

De sporet opp de anonyme numrene til et nettsted som selger telefonnumre til telefonselgere, og deretter førte en IP-adresse politiet til Spones hus i bydelen Chalfont.

18. desember banket politiet på Spones dør og beslagla en rekke telefoner og datamaskiner.

På Spones telefoner fant de seks trakasserende tekstmeldinger som var blitt sendt til jentene, i tillegg til de falske bildene og videoene.

Til tross for dette, nekter hun for å ha nettmobbet og trakassert jentene.

– Hun har nektet for det de anklager henne for, og, fordi dette har kommet ut i pressen, har hun motatt drapstrusler. Hun har selv måttet gå til politiet, og de har en anmeldelse. Livet hennes er blitt snudd opp ned, sier hennes advokat, Robert Birch, til lokalkanalen WPVI-TV.

Frykter hevn

George Ratel er faren til et av ofrene, og sier at datteren hans var venninne med Spones datter.

Han sier at han tror at Spones trakassering og nettmobbing skyldtes at han og kona ba datteren om å ikke være sammen med Spones datter fordi hun oppførte seg dårlig.

– Som far er jeg ganske opprørt. Det var et falskt bilde av datteren min som ble lagt ut, sier han til The Philadelphia Inquirer.

Victory Vipers-trenerne Mark McTague og Kelly Cramer sier til ABC News at de samarbeider med politiet.

– Victory Vipers har alltid fremmet familiemiljøet, og vi er lei oss på vegne av alle som er involvert, sier de.

Rafaela er løslatt, men må møte i retten igjen 30. mars.