Slår tilbake mot Ronaldo-rykter: – Han er fremtiden til Juventus

Ryktene vil ha det til at Cristiano Ronaldo (36) er misfornøyd i Juventus, og ønsker seg bort. De ryktene får bare klubbdirektøren til å trekke på smilebåndet av.

Cristiano Ronaldo ble hentet til Juventus for å skyte klubben til topps både i Serie A og Champions Leauge.

Juventus røk imidlertid nylig ut av Champions League etter et smertelig nederlag mot «underdog» Porto, og plutselig ble Cristiano Ronaldo et hett navn på ryktebørsen igjen.

Tidligere Juventus-president Giovanni Cobolli Gigli uttalte blant annet at klubben bare må kvitte seg med portugiseren ved sesongslutt, og at 36-åringen er over middagshøyden.

LER AV RYKTENE: Juventus FC-direktør Fabio Paratici. Foto: Marco Alpozzi

Spanske aviser på sin side påstår at Ronaldo er svært misfornøyd med tingenes tilstand i Juventus for øyeblikket, og ønsker seg en snarlig retur til Real Madrid.

Ryktene rundt Ronaldos fremtid får imidlertid Fabio Paratici til å trekke på smilebåndet.

– Det får meg til å le, sier Paratici til Sky Sport Italia, ifølge ESPN, og fortsetter:

– I løpet av min karriere, så trodde jeg aldri at jeg ville høre en debatt om Cristiano Ronaldo. Jeg vokste opp i en liten by. På barene og bistroene hørte jeg rykter om Roberto Baggio og Sandro Mazzola. Men jeg trodde aldri jeg skulle høre slike rykter om Ronaldo nå, konkluderer han.

Klubbdirektøren fastholder nemlig at Cristiano Ronaldo representerer fremtiden til Juventus, til tross for at stjernespilleren har rundet 36 år.

– Han er toppscorer i Serie A. Han har vunnet Ballon d'Or fem ganger. Det er et privilegium å ha ham i klubben vår. Han representerer, uten tvil, fremtiden til Juventus, mener Paratici.

Ronaldo scoret et «perfekt» hat trick i første omgang da Juventus slo Cagliari 3-1 søndag. Den første scoringen kom med hodet, etterfulgt av en straffescoring med høyrefoten, før han fullførte sitt hat trick med en avslutning i mål med venstrefoten. Han er toppscorer i Serie A for øyeblikket med 23 mål på 23 kamper hittil.