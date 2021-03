Gigant-torsk ga ny personlig rekord

Den tidligere stjernekamp vinneren er guide og jobber i reiselivsselskapet Big Fisk Adventure på Sørøya i Finnmark.

De siste dagene har det vært flott vær og tilnærmet perfekte forhold for fiske. Det har Bilal Saab og kameraten Daniel Andersen benyttet seg av.

– De siste dagene på campen har vært veldig bra. Vi hadde vel fire fisker over 30 kilo på fredagen. De store var altså godt i siget. Søndag hadde jeg og Daniel Andersen fri fra våre jobber som guider, sier Bilal Saab til fiskeavisen.no

Allerede på fredag fikk han en skrei på 30,2 kilo. Med en tidligere personlig rekord på 32 kilo og 150 cm, så var målet å slå sin egen rekord denne helgen.

Etter litt leting, greide de å finne en stim med skrei som hadde en større snitt vekt, og ikke minst var bitevillige.

– Det tok to nedslepp, så satt det på en skikkelig gris i andre enden, forteller Saab.

Jævlig digg!

Torsken som kom opp fra havet havet var 150 cm. og veide hele 36.5 kilo.

– Noen alvorlige jubelrop ble det når æ fikk den om bord. Skreien endte med å presse vekta ned til 36,5 kg! En meget pen fisk å smykke merittlista mi med altså, forteller Saab til fiskeavisen.no

Det er litt av en bragd å få en så stor torsk om bord i båten.

– To sum it up så va d jææævlig digg å få knækt 35 kg merket, forteller Saab.

Det er skreifeber for tiden i Nord-Norge. Etter noen magre uker med dårlig fiske har dette nå tatt seg betraktelig opp.

Hos fiskemottak fra Finnmarkskysten ned til Lofoten i Nordland, meldes det nå om store og fine fangster.

På Sørøya hvor Bilal Saab jobber som fiskeguide når han ikke driver med musikk, så har det vært en rekke fornøyde fiskere den siste tiden. Det er flere som har tatt torsker på over 30 kilo.

Han har også tidligere opplevd å få store fangster på havet.

For Saab ble det altså en ny personlig rekord sist helg.

– Den tidligere persen min va 32 kg og 150 cm lang. Min nye pers er like lang, og 4,5 kg tyngre. Har fra før også en fisk på 149 cm, som var 29 kg, så det er stor variasjon på kondisjon hos torsken, forteller Saab.