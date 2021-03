Påske-priskrigen har begynt: Nå får du billig sjokolade og brus

Påsken er bare noen uker unna, og påske-priskrigen er i gang for fullt hos butikkene.

– Vi hadde stor suksess til jul med å kjøre priskutt tidligere enn vi pleier, slik at handelen spres over et større tidsrom. Det bidrar til å sørge for en trygg og sikker handel. Nå gjentar vi suksessen fra julen, og setter ned prisene på en rekke påskefavoritter med opptil 40 prosent, sier kjededirektør Christian Hoel i Extra.

Priskuttet inkluderer blant annet påskegodt, ketchup, grillpølser, solo, termos, lys og servietter. Extra kutter prisene på til sammen 24 påskeprodukter (se liste lenger nede i saken), og får umiddelbart svar fra de andre lavpriskjedene.

– Det er alltid tøff konkurranse mellom kjedene, og ekstra press på aktuelle varer rundt de ulike høytidene. Kiwi skal alltid være billigst, og vi har satt ned prisene på flere påskevarer, som Solo og appelsiner. Samtidig som vi presser prisene følger vi med på våre konkurrenter, for å sørge for å være billigst på alle varer, sier kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi.

– Vi har alltid lave priser, også i påsken, så vi kutter prisene på alle disse produktene like mye eller mer i dag. Du finner også andre gode tilbud hos oss nå, som 30 prosent kutt på barneartikler fra Lev Vel, så kommer det flere priskutt på en rekke påskefavoritter fremover til glede for våre kunder, sier PR- og kommunikasjonssjef Calle Hägg i Rema 1000.

Venter storinnrykk

Extra har tre millioner kunder innom hver uke, og forventer en økning inn mot påsken.

Direktør i Extra, Christian Hoel. Foto: Extra

- På grunn av det begrensede restauranttilbudet og grensehandel forventer vi rekordstor aktivitet i våre lavprisbutikker frem mot påske. Det er vi godt forberedt på med store varelagre, sier Hoel.

Kjededirektøren sier de gjør alt de kan for å sikre gode smittevernhensyn og ha kontroll på hvor mange kunder som er i butikken samtidig.

– Jeg er utrolig stolt av alle heltene i butikk. Extra har stor beredskap for å hindre smitte, men min opplevelse er at kundene også er svært bevisste på situasjonen og gjennomfører handelen på en forsvarlig måte, sier Hoel.

Vare: Priskutt: IDUN KETCHUP 200G 9 % POLLY PEANØTTER 80G 13 % MODA KRONELYS GUL 24CM 10PK 12 % MODA SERV.PÅSKE 1 33CM 20STK 33 % MODA SERVIETT GUL 33CM 50STK 13 % GILDE GRILLPØLSE 3X600G 14 % X-TRA PÅSKESKINKE KOKT 1KG VV 25 % COOP LAMMESTEK PROVENCE 1.5VV 7 % COOP LAMMESTEK SURR 1.5KG VV 7 % COOP LAMMESTEK HVI/PERSI 2KGVV 7 % COOP LAMMELÅR M.BEN 3KG VV FR 11 % SOLO SUPER 1.5 4PK O.SYLTE 22 % SOLO 1.5L FL 4PK O.SYLTE 28 % SOLO SUPER 1.5L FL 4PK 22 % SOLO 1.5L FL 4PK 28 % NIDAR FAVORITTER PÅSKE 300G 17 % FREIA PÅSKEEGG FYLTE 4PK 136G 8 % CLOETTA PÅSKESKUM 100G 14 % MINDE PÅSKESJOKKIS 210G 10 % NIDAR MARSIPANPØLSER 5PK 110G 17 % KINDER PÅSKEFIGURER 3PK 45G 18 % PÅSKEEGG 30CM 25 % TERMOS 0,5L RØDROSA SPIIS 11 % TERMOS 0,5L BLÅ SPIIS 11 %

Hverdagskutt

Arvin forteller at Kiwi i utgangspunktet hadde lavere priser på flere påskevarer, men at kjeden nå setter ned prisene på de andre varene tilsvarende eller mer for å være billigst på alt.

Kiwis kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin. Foto: Kiwi

– Mange snakker om priskrigene på sesongvarer og til høytider, men vi er også opptatt av å presse prisene på hverdagsvarer. Det er det som virkelig betyr noe for folk og som koster mye for kjedene, sier Arvin.

Hun trekker frem at Kiwi kuttet prisene på 180 varer i januar, og har holdt prisene nede siden.

– I forrige uke kuttet vi prisene på pålegg og ulike barneprodukter, og i dag har vi satt ned prisene på våre groveste brød. Dette er ikke midlertidige kutt, men nye, lave priser. Vi skal selvfølgelig være billigst på påskevarer, men vi er også opptatt av hverdagene, sier Arvin.

– Tyder på at tiltakene fungerer

Kiwi har hatt voldsom vekst gjennom koronapandemien. Arvin sier deres viktigste prioritet er trygge butikker.

– Vi har fått god erfaring med smittevern, og har mange tiltak som eksempelvis pleksiglass ved kassene, håndsprit ved inngangen og kundeverter utenfor når det er stor pågang, sier Arvin, og fortsetter:

– Vi har hatt over 250 millioner kundebesøk det siste året, og det har ikke vært ett kjent tilfelle av at kunder har blitt smittet i butikk. Det tyder på at tiltakene vi har fungerer.

Hun oppfordrer til å ta påskehandelen tidligere i år, slik at handelen spres så mye som mulig.

– Unngå gjerne å ta med hele familien inn i butikken, dersom det er mulig.

Arvin trekker frem noen varer som er satt ned hos Kiwi: