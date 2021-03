Skandalebilder lekket på nett – 35 kirurger kan få sparken

Den amerikanske sykehuskjeden Spectrum Health beklager etter at ansatte på gynekologisk avdeling poserte triumferende med organer og la ut bildene på Instagram.

Sykehuset Spectrum Health i Grand Rapids i Michigan forsøker nå å finne ut hvem som la ut bildene på Instagram.

På bildene som nå spres på nett, ser man ifølge Associated Press (AP) kirurger med blodige hansker som triumferer og peker på organer som akkurat er blitt operert ut.

På ett av bildene som ble lagt ut på en lukket Instagram-side, ligger pasienten fortsatt på operasjonsbordet.

Instagram-siden, som nå er slettet, skal ha vært drevet av 35 kirurger og leger som er i spesialisering ved gynekologisk avdeling sykehuset.

Samtlige risikerer å få sparken etter at den lokale TV-stasjonen Wood-TV avslørte siden.

FRA OPERASJONSROMMET: Kirurger og leger på sykehuset Spectrum Health i Michigan skal ha lagt ut bilder som dette på Instagram. Bildet er sensurert av TV 2. Foto: Skjermdump

I kommentarfeltet heiet kirurgene og legene tilsynelatende på hverandre.

En kirurg poserte og pekte på vev mens pasienten hans lå på operasjonsbordet, og skrøt over lengden på vevet.

«Den lengste vinner! Godt jobba,» stod det i bildeteksten.

«Ja, det er rekord,» ble det kommentert.

Én av bildetekstene er «The Price is Right», som spiller på det populære gameshowet med samme navn.

På Instagram har kirurgene konkurrert om å operere ut de tyngste organene.

«Et annet spill vi spiller i operasjonsrommet, er 'gjett vekten'», står det.

SPILL: Instagra-siden Grandrapids_obgyn_residency skal ha blitt drevet av 35 kirurger og leger. Foto: Skjermdump

Full etterforskning

I en pressemelding sendt til Associated Press, skriver sykehuskjeden Spectrum Health følgende:

«Personvernet til pasienter og tilliten deres til medisinske behandlere er prioritert hos Spectrum Health. Vi ble skuffet over å høre at kirurgiske bilder ble lagt ut på en Instagram-konto som ble brukt av en gruppe ansatte, og vi tar grep for å løse dette problemet. Disse innleggene følger ikke våre regler eller forventninger til ansattes oppførsel. Instagram-kontoen er stengt og en full etterforskning er i gang».

– Det handler om livet deres

Talsperson Caitlin Donovan i det amerikanske pasientombudet National Patient Advocate Foundation, er i harnisk.

– Helsebehandling er ikke et spill for folk. Det handler om livet deres, sier hun til The Washington Post.

Og:

– Hvordan stoler du på noen som gjør dette? Som pasient må du kunne stole på behandleren. Du vil forsikre deg om at de respekterer deg. Hvis du ikke tror at legen din respekterer deg, hvordan i all verden kan du legge livet ditt i deres hender, spør hun.