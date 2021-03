Nå er det bare å komme seg ut: – Finn frem solbrillene

– Det er bare å finne frem solbrillene, sier vakthavende meteorolog i StormGeo, Lillan Bergheim.

Det er Sør-Norge som trekker vinnerloddet i uken som kommer, med sol, oppholdsvær og deilige temperaturer.

Østlandet med Sørlandet, får det beste været mandag og tirsdag. Det blir mye sol, og temperaturer opp mot syv grader utover dagen.

Bergheim sier at det er forholdvis kaldt med minusgrader på morgenkvisten, men at varmegradene stiger utover dagen.

– Nå er vi såpass langt ut i mars, så man kommer til å kjenne at solen varmer godt, sier Bergheim.

Deilig vårvær i vente

Fra onsdag vil det ikke bli like skyfritt som i starten av uken, men solen vil bli å se likevel.

– Det vil bli halvskyet fra onsdag, med rolige vindforhold. Det er deilig vårvær i vente, sier meteorologen.

For Vestlandet blir det også mye fint vær mandag og tirsdag. Gleden er derimot kortvarig. Fra onsdag ventes nedbør.

– Det ventes at en front skal passere. Da vil det komme nedbør i form av snø og sludd på morgenen, som vil gå over til regn utover dagen, sier hun.

Nedbør i starten av uken

Og når vi først skal bevege oss nordover, blir været dessverre mer vekslende og dårligere. Midt-Norge må belage seg på vått vær i starten av uken, før det blir opphold.

– Mandag er det byger i store deler av midt-Norge, og det vil fortsette utover tirsdagen. Men, utover uken så ser det ikke så aller verst ut. Da blir det lengst perioder med opphold frem til helgen, sier Bergheim.

For Nord-Norge er været vanskeligere å melde. Bergheim sier at det skal oppstå et polart lavtrykk i Barentshavet mandag, som i morgen vil komme innover Finnmark.

– Sånn som det ser ut nå, vil det bli nordvestlig kuling og snøbyger i ytre strøk av Finnmark på tirsdagen. Lofoten, Vesterålen og sørlig del av Troms kan forvente litt snø.

– Ellers er det mye fint vær å vente på Saltene og Helgeland for tirsdagen, legger hun til.