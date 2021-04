Det er neppe feil å si at denne bilen er alle nye luksus-SUVers bestefar. Den kom første gang tilbake i 1963, hele syv år før Range Rover. Det var den aller første fullutstyrte SUV-en med blant annet automatgir, servostyring, uavhengig fjæring foran og selvfølgelig firehjulsdrift.

Det er billegenden Jeep Wagoneer / Grand Wagoneer vi snakker om. Og i god amerikansk motor-ånd, veldig ofte, med en stor V8-er under det lange pansret.

Etter hvert fikk den enda mer utstyr som skinninteriør og klimaanlegg. Den kjørte videre som et ikon og en legende. Men intet varer evig. Ei heller en Wagoneer.

Den store SUV-en byr på inntil åtte gode sitteplasser.

Gjenoppstår

I kjølvannet av Gulf-krigen og stigende oljepriser, synker salget av den store, tunge og noe aldrende SUV-en drastisk. I 1991 velger Jeep å legge ned modellen, som da hadde vært bygget i hele 29 år på samme plattform. Jeep mistet da sin største familiebil i modellrekken. Biltypen var i ferd med å bli for politisk ukorrekt. Selv i bilismens hjemland.

Var den politisk ukorrekt i 1991, skulle man kanskje tro at den i alle fall var det nå, midt i elektrifiseringen av bilparken. Men ikke desto mindre – nå gjør Wagoneer og den større Grand Wagoneer comeback etter mer enn 30 års fravær.

Fortsatt tro mot det opprinnelige konseptet, som en godt utstyrt, luksuriøs og ikke minst stor familie-SUV, med komfort og framkommelighet som få andre kan matche.

Ikke bare det. Her er det fortsatt noe så uvanlig som store bensin V8-motorer under pansret. Hentet fra Chryslers lagerhyller. Vi snakker om en 5,7-liters Hemi i den minste, Wagoneer. Dog i kombinasjon med et mildhybrid-system. Effekten er på rause 392 hestekrefter.

Under panseret i storebror Grand Wagoneer finner vi 6,4-liters V8-motor på hele 471 hestekrefter. Bilene er utstyrt med 8-trinns automatgir. Selvfølgelig har de firehjulsdrift.

Interiøret skal bære preg av amerikanske tradisjoner og arv. Skinninteriør er standard.

Moderne tolkning

– Jeep Wagoneer og Grand Wagoneer-modellene har elegant design med en tidløs silhuett. Bilene er inspirert av den originale SUV-en, og er en moderne tolkning av amerikansk suksess som skaper et nytt tidløst, ikonisk design. Det skriver Jeep selv, i en pressemelding.

Bilen får LED-lys, vi kjenner igjen grillen med de syv feltene. De store vindusflatene skal gi godt utsyn og hjulene er 20-tommere som standard. Men den kan leveres med 22-tommere også. Bilene vil komme i ulike utstyrsnivåer.

De syv feltene i grillen sørger for familielikheten til de andre Jeep-modellene.

Terrengegenskaper

Begge modellene blir også tilgjengelige med inntil åtte sitteplasser. Det presiseres at bakre seterad ikke er bare for barn. Det skal være snakk om fullverdige sitteplasser. Dette med framkommelighet har alltid vært en viktig del av Jeeps identitet og DNA. Slik er det fortsatt. Bestiller man sin Wagoneer med Advanced All-Terrain-pakke, leveres den med solide skliplater under motor, girkasse og bakaksel.

Noe som igjen sladrer om at bilen kan brukes til helt andre ting enn bare til og fra den lokale Walmarten. Her kan man fortsatt dra på skikkelig skogstur. Dette til tross for en vekt på rundt 3 tonn og en lengde på 5,5 meter. Hvilket er lengre enn både Lincoln Navigator og Cadillac Escalade, som Jeep selv anser som de nærmeste konkurrentene.

75 tommer total digital flate

Wagoneer har dashbord i ett stykke, mens Grand Wagoneer får en todelt løsning. Grand Wagoneer er tilgjengelig med opptil 75 tommer totalt digitalt berøringsskjermområde, Wagoneer med 50 tommer. Inntil syv skjermer skal sørge for en unik brukeropplevelse. Det skal gi muligheten til å skape en personlig opplevelse for hver enkelt passasjer i bilen, sier Jeep.

Om du tenker at du skal ha en slik bil og bli kongen av påskefjellet i år, må vi skuffe deg litt. Bilene kommer ikke før etter sommeren – som 2022-modeller. Så du må nok vente til høstferien før du blir kongen av fjellet.

Norske priser på nykommeren er heller ikke kjent, men noen billig bil blir det neppe.

