Oslo vurderer innstramminger – krisemøter i flere nærliggende kommuner

Oslo kommunene varsler at det vil komme nye tiltak i hovedstaden innen «veldig kort tid». Rett over kommunegrensen er kjøpesentre, treningssentre og restauranter åpne flere steder.

Mandag sitter flere kommuner TV 2 har snakket med i krisemøter for å vurdere ytterligere tiltak fremover.

Statsforvalteren i Oslo og Viken har innkalt alle kommunene i regionen til møte om smitteutviklingen og tiltaksnivået i regionen, ifølge Romerikes Blad.

Til NTB opplyser rådgiver Kari Øyen Gay ved Statsforvalteren at de jevnlig har møte med kommunene i regionen, men kan ikke bekrefte om møtet mandag er hasteinnkalt på grunn av smittesituasjonen.

Mandag er det registrert 17 nye smittetilfeller i Asker, mens 21 er registrert i Bærum. I Drammen er det registrert 54 personer med koronasmitte, og i Fredrikstad, Sarpsborg og Halden totalt 50 nye tilfeller.



Vurderer innstramminger etter smitterekord

Bærum kommune vurderer allerede å stramme inn lokale tiltak etter smitterekord, ifølge Budstikka.

– Tiden er ikke inne for å slippe opp. Jeg tror dessverre vi må vurdere å stramme inn, sa kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen til avisen søndag.

Blant tiltakene som vurderes, er å innskrenke muligheten for fritidsaktiviteter for barn og unge, i tillegg til at skolene allerede er satt på rødt tiltaksnivå.

ÅPENT: Ett av Norges største kjøpesentre holder fortsatt åpent. Foto: Jon Olav Nesvold

Per i dag er både kjøpesentre og treningssentre åpne, og det er tillatt å skjenke alkohol til gjester som er bosatt i Bærum.

Et av landets største kjøpesentre, Sandvika storsenter, var lørdag fullt av kunder som benyttet dagen til å ta seg en handletur.

Rødt nivå på skoler i Asker

I Asker ble det søndag klart at det innføres rødt nivå på ungdomsskoler og videregående fra og med mandag.

Askers kommuneoverlege Meera Grepp opplyser til Budstikka søndag at kommunens kriseledelse samles til møte mandag, og at kommunen skal ha møte med FHI tirsdag.

Det ble i helgen satt ny døgnrekord med 33 nye registrerte smittetilfeller i kommunen, og det er særlig en økning av smitte i aldersgruppen 10–19 år.

Lillestrøm: Ikke avgjort om det kommer nye tiltak

Det er ikke klart om Lillestrøm kommune innfører ytterligere tiltak som følge av innstramminger i Oslo.

– Vi skal i et møte med Statsforvalteren klokken 12, så foreløpig er det ikke tatt noen avgjørelse på det, sier kommunikasjonssjef Heidi Lippestad.

Hun opplyser at kommunen har et svært høyt smittetrykk, og at over halvparten av alle smittetilfeller dreier seg om mutert virus.

Søndag besluttet kommunen å stenge Skjetten skole hele denne uken på grunn av et større smitteutbrudd.

Torsdag i forrige uke ble kommunens koronaregler skjerpet, og innskrenket blant annet barn og unges muligheter til fritidsaktiviteter.

I tillegg vedtok formannskapet anbefaling om å unngå private sammenkomster og besøk i private hjem, og fraråder å krysse kommunegrenser for å trene eller lignende.

Lite smitte i Lunner – vurderer likevel tiltak

Lunner kommune regner med at de vil ta stilling til nye tiltak i løpet av dagen.

– Vi skal ha et møte i kriseledelsen nå i dag, blant annet fordi vi er invitert til Statsforvalteren, og da skal dette temaet vurderes, sier kommunedirektør Dag Flacké.

Han forteller at de har svært lite smitte i kommunen, og at det derfor ikke er noe som vil tilsier at de alene vil innføre strengere tiltak.

– I et regionalt perspektiv er det derimot mulig det blir aktuelt, sier Flacké.

Kraftige innstramminger i Drammen

Drammen kommune vedtok søndag kraftige innstramminger for å begrense spredningen av koronasmitte.

– Det blir gjort fortløpende vurderinger av om tiltakene som nå er innført, er tilstrekkelige eller om vi må vurdere enda strengere tiltak for å stanse smittespredningen, sier Drammen-ordfører Monica Myrvold Berg (Ap) til NTB.

I forrige uke ble det påvist 285 nye smittetilfeller i Drammen, noe som er det høyeste antallet i løpet av en sjudagersperiode siden 18. november i fjor.

STENGT: Det var stille på Gulskogen senter i Drammen etter nedstengning i januar. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Beredskapsmøte etter smitterekord i Lørenskog

Lørenskog kommune har mandag beredskapsmøte der de diskuterer hvordan de skal jobbe mer målrettet for å få ned smittetallet, ifølge Romerikes Blad. Lørdag var det registrert 49 smittetilfeller i kommunen det siste døgnet, som er ny rekord.

Søndag kveld ble det bestemt at Åsen skole med sine 335 elever holdes stengt mandag og tirsdag på grunn av smittesituasjonen, skriver avisen.

– Vi er i en svært alvorlig smittesituasjon nå, og jeg er veldig bekymret, sa ordfører Ragnhild Bergheim til avisen.

Skjenkestopp og stengte treningssentre

Kommunestyret i Ringerike vedtok forrige torsdag nye, skjerpede tiltak. De omfatter blant annet skjenkestopp, et omfattende munnbindpåbud og stenging av treningssentre, kinosaler og andre aktivitetsbygg.

Tiltakene gjaldt fra og med 12. mars.

Også i Enebakk kommune ble det fra fredag innført skjerpede tiltak. Blant disse var skjenkestopp og stans av innendørs fritidsaktiviteter for personer over 20 år.

– Vurderer å forby sosiale sammenkomster

Oslo kommune vurderer blant annet å forby sosiale sammenkomster, bekreftet byrådsleder Raymond Johansen til TV 2 søndag.

Han er særlig bekymret for smittesituasjonen i aldersgruppen 0-19 år.

– Det er veldig krevende, og nå må vi bruke ukene frem til påske for å stoppe denne utviklingen og hindre flere innleggelser, sa byrådslederen.