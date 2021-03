Raser mot sjokoladegigant: – Jeg synes det er helt idiotisk

Freia mener palmeoljen de bruker ikke river ned regnskogen.

– Jeg tror ikke på det Freia sier. Jeg tror det har blitt bedre og at de har skjerpa seg, men jeg tror ikke det har blitt bra, sier blogger og forfatter Sophie Elise Isachsen.

Hun er oppgitt over at Freia fortsatt bruker palmeolje, spesielt i de berømte påskeeggene som kommer hvert år. I 2015 publiserte hun et blogginnlegg der hun oppfordret til å boikotte eggene. Siden har hun uttalt seg om saken flere ganger og vært en sterk pådriver for å få ned palmeoljebruken i norske produkter.

– Jeg syns det er en viktig sak fordi den er symbolsk viktig, og det er en så liten og enkel ting å gjøre noe med, sier hun.

Redusert palmeoljebruken med 70 prosent

I Norge er bruken av palmeolje i matvarer og godteri redusert med mer enn 70 prosent fra 2012, etter press fra forbrukere.

Mondelez, som eier Freia, har fjernet palmeolje fra flere andre produkter, deriblant Kvikk Lunsj og Ritz.

I påskeeggene fra Freia finnes det derimot fortsatt 20 prosent palmeolje, ifølge Regnskogfondets palmeoljeguide, hvor man kan undersøke hvilke produkter som har denne oljen.

I 2017 gikk Rema 1000 ut og sa de ikke ville selge påskeeggene fra Freia i sine butikker. Sammen med Nidar lanserte butikk-kjeden istedet sjokoladeegg uten palmeolje.

Hevder de bruker bærekraftig palmeolje

Palmeolje er billig og brukes i alt fra mat, til sminke og biodrivstoff. Ifølge Regnskogfondet er etterspørselen etter palmeolje så stor at det spesielt i Asia hugges ned regnskog for å gjøre plass til nye plantasjer. Det går utover både mennesker og dyreliv. Orangutangen står blant annet i fare for å bli utryddet.

På sine nettsider skriver Freia at deres bruk av palmeolje ikke går utover miljø eller regnskogen. De skriver at de sikrer at palmeoljen de kjøper er såkalt RSPO-sertifisert palmeolje. Palmeoljen de bruker skal være sporbar, produsert på lovlig eid jord og ikke fører til avskoging.

ENDRER IKKE: Freia/Mondelez vil ikke forandre oppskrift på eggene, blant annet på grunn av at det vil endre konsistens, smak og holdbarhet på produktet.

RSPO står for Roundtable on Sustainable Palm Oil, og er en forening både bedrifter og organisasjoner kan bli medlem av. Ved å være medlem stiller man krav til sine leverandører og raffinerier at primærskog ikke skal hugges, og at lokalbefolkningen er informert og har gitt sitt samtykke til plantasjeetableringen.

Freia påpeker også at blant annet Verdens Naturfond (WWF) oppfordrer til å påvirke bransjen innenfra, ved å bidra til en mer bærekraftig produksjon, i stedet for å kun boikotte palmeolje.

Regnskogfondet: Bør kutte palmeolje der man kan

Regnskogfondet er skuffet over at Freia ikke har fjernet palmeoljen fra alle sine produkter, som så mange andre produsenter.

– De burde kutte ut de råvarene som risikerer å bidra til avskoging om de kan, hvis ikke fortsetter etterspørselen å øke, sier Vemund Olsen, spesialrådgiver i Regnskogfondet.

Han syns Freias lovnader om bærekraftig palmeolje høres bra ut, og at de stiller gode krav til sine leverandører, men er skeptisk til om de får det til i praksis. Selv om det finnes palmeolje-plantasjer som driver lovlig og bærekraftig, er det mange små produsenter og vanskelig å kontrollere hvor alt kommer fra.

– Palmeolje som er produsert i nasjonalparker og naturskog blandes inn med helt OK plantasjer. Så det kreves en veldig innsats for å overvåke de leverandørene man kjøper fra, sier han.

Han mener Freia bør offentliggjøre navnene på alle de kjøper palmeolje fra, både plantasjer og leverandører, slik at det kan kontrolleres av tredjepersoner.

– Har kuttet mange leverandører

Freia eies av Mondelez. Marcus Hartmann er kommunikasjonssjef i Mondelez Norden og sier grunnen til at de ikke vil fjerne palmeolje fra sjokoladeeggene er at det vil påvirke smak, konsistens og holdbarhet.

– Palmeolje har visse egenskaper som er bra for produktene. Den er ganske effektiv og bruker ikke like mye landareal som mange andre lignende produkter. I tillegg øker den holdbarheten på produktene, så man kan minske matkasting, sier han.

Han sier Freia vil fokusere på å gjøre produksjonen i dag bærekraftig, fremfor å kun boikotte palmeolje.

– Vi stiller veldig høye krav og har veldig høye forventninger til våre leverandører. Vi har nulltoleranse for illegal nedrivning av regnskog, og det følger vi opp med leverandørene, sier Hartmann.

Freia er åpne om hvem leverandørene er, men det er opp til leverandøren å følge opp om plantasjen palmeoljen kommer fra er lovlig. Hartmann forteller at de flere ganger har oppdaget brudd på kravene.

– Vi har siden 2017 sluttet å bruke rundt 30 leverandører fordi de har brutt våre krav, sier Hartmann.

– Dere prøver å sikre at palmeoljen dere bruker ikke fører til avskoging, men dere er ikke helt sikre på at dere får det til?

– Det er det vi kan gjøre. Vi følger opp våre egne krav og om vi ser brudd, så reagerer vi. Vi mener det er bedre å være på plass og forsøke å gjøre produksjonen bærekraftig, sier Hartmann.

Skeptisk til Freias kontroll

Svarene fra Freia overbeviser ikke Sophie Elise.

– For meg høres det ut som greenwashing. Det er når man sier man bryr seg, men kan ikke spore det og bare sparker de som gjør feil. Gudene vet hvor mange de har nå som gjør feil, som de bare må sparke i fremtiden, sier Sophie Elise.

– Jeg synes det er helt idiotisk. Jeg skjønner det sitter langt inne, men de burde kutte palmeolje fra påskeeggene sine og være stolt av det. Da hadde de fått min respekt og mange andre sin, sier hun.