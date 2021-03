Da Porsche lanserte sin andre elbil, Taycan Cross Turismo, 3. mars, ble den tatt svært godt imot av norske kunder. I følge kilder Broom har vært i kontakt med, var vi sågar det landet i verden med flest bestillinger i løpet av den første helgen.

Det sier ikke så rent lite om hvilken posisjon elbiler har i Norge – og hvor viktig nykommeren er her hjemme.

Taycan er vi jo allerede godt kjent med. Den ble introdusert i Norge for et drøyt år siden. I fjor kjøpte over 1.000 nordmenn million-elbilen til Porsche. En soleklar salgsrekord – som også gjorde Norge til det femte største markedet for Taycan globalt.

Morten Scheel, sjef for Porsche i Norge, tror imidlertid at Cross Turismo vil bidra til å ta de vil ta en enda sterkere posisjon.

Verdens høyeste andel Cross Turismo-salg

– Vår andel av salget kommer i alle fall til å bli den høyeste. For vi tror det er veldig mange som kommer til å velge denne typen, sier Scheel om den mer romslige og praktiske nykommeren.

Det er ikke så rart at optimismen er stor. Flere hundre biler er allerede solgt på den korte tiden siden bilen ble offisielt avduket. Vi understreker at vi snakker salg, og ikke reservasjoner, her.

Her er Cross Turismo på Rudskogen, der de ble testet i ulike øvelser. Foto: Magne Riise

De aller første kundene får trolig bilen sin til sommeren. Mens det store flertallet må vente til utover høsten og vinteren.

For å informere forhandlernettet sitt om den nye bilen, har Porsche Norge valgt en litt annerledes løsning enn vanlig. I stedet for at alle møtes, som naturligvis blir vanskelig i disse Covid-19-tider, leide man Rudskogen Motorsenter en helg. Der ble bilen satt på ulike prøver, mens det hele ble filmet – og skal vises til forhandlerne. Se mer av hva som skjedde i klippet øverst i denne artikkelen.

Bedre plass

Cross Turismo er altså «stasjonsvogn-utgaven» av Taycan. Det betyr større bagasjerom (446 / 1.212 liter) og bedre takhøyde i baksetet. I tillegg får nykommeren firehjulsdrift og luftfjæring som standard. Økt bakkeklaring er mulig via kjøreprogrammet Gravel. Da heves karosseriet med 30 mm.

I tillegg kan du bestille egen offroad-pakke, som blant annet gir litt SUV-pregede detaljer på designet.

Det er laget et eget sykkelstativ som gjør det mulig å få med seg tre sykler. Og bestiller du glasstak, får du også mulighet for takboks.

Allerede i fjor åpnet Porsche for bestillinger av Cross Turismo

Porsche Norge hadde rigget seg studio for å lage video for å dele informasjon om bilene med forhandlernettverket i hele Norge. Foto: Magne Riise

Gunstig pris

Prisene på Cross Turismo starter på 848.000 kroner for innstegsmodellen 4. Det er selvsagt mye penger for en bil, men i sitt segment er Cross Turismo gunstig priset.

For de som kan bruke mer penger, er alternativene 4S, Turbo og Turbo S.

Sistnevnte får 761 hk – og gjør 0-100 km/t på bare 2,9 sekunder. Men denne koster nesten det dobbelte av 4 – nemlig drøyt 1,7 millioner kroner.

