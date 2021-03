Den hadde premiere i september i fjor, da åpnet importøren også opp for salg av de såkalte lanseringsmodellene. Og siden har et betydelig antall nordmenn ventet på sin nye VW ID.4,

Her snakker vi andre elbil ut i det som er en av bilbransjens største satsninger noensinne. Volkswagens ambisjon er klar: De skal blir størst i verden på elbiler. Og for å oppnå det målet blir ID.4 en svært viktig bil.

VW starter med to utgaver her: ID.4 1ST og ID.4 1ST Max. I forrige uke kom det et betydelig antall av disse bilene med båt til Norge. De har så blitt distribuert ut til forhandlerne. Og i dag starter rushet med å registrere dem på sine første eiere.

Kan lynlades

Lanseringsmodellene har en batteripakke på 77 kWt netto, og rekkevidde på inntil 496 km for ID.4 1ST og inntil 487 km for ID.4 1ST Max. Begge tallene er etter WLTP-målemetoden.

De første modellene har bakhjulsdrift, 4x4 kommer senere. ID.4 1ST kan lynlades med inntil 125 kW effekt.

416.900 kroner er startprisen på ID.4 1ST. Max-utgaven koster på sin side 497.400 kroner.

Kanskje ikke fronten som gjør mest utav seg, men dette blir snart et vanlig syn på norske veier.

Hengerfeste og taklast på ID.4

ID.4 er 4,6 meter lang. Akselavstand på 2.7 meter skal bidra til å gi svært god plass innvendig. Her er vi altså i klassen for familie-SUVer. Bilen er litt større enn konsernbror VW Tiguan. Bagasjerommet er på solide 543 liter.

Rent praktisk virker det som alt er på stell. Bilen har rails og mulighet for taklast, tilhengerfeste er standard på ID.4 1ST-modellene. Modellene med bakhulsdrift kan trekke inntil 1.000 kilo.

Nå som lanseringsmodellene er sluttsolgt, går VW for det de kaller "ferdispesifiserte modeller".

Muligheter for taklast og hengervekt på inntil 1.000 kilo, det er viktig for mange kjøpere.

Kommer snart med 4x4

Rimeligst av disse er City Pure som har batteripakke på 52 kWt og rekkevidde på 343 kilometer. Startprisen her er 349.000 kroner, da snakker vi utgaven med 148 hestekrefter.

Life Pro Performance er rimeligste utgave med batteripakken på 77 kWt, denne har rekkevidde på 517 kilometer og koster 417.000 kroner. Så strekker prisene seg til Max Pro Performance som koster 507.500 kroner, denne har for øvrig rekkevidde på 505 kilometer.

I starten får du altså ikke ID.4 med firehjulstrekk, men dette er ikke veldig langt unna. VW har startet med å ta imot bestillinger av utgaven som heter GTX. De første bilene her skal være klare til utlevering sommeren 2021.

Slik ser det ut innvendig, VW går for et ganske minimalistisk interiør i sine ID-modeller.

En bølge av elektriske SUV-er

ID.4 er tidlig ute i det som blir en bølge av nye, elektriske SUV-er. Ford er ikke veldig langt unna å starte utleveringene av sin Mustang Mach-E, her vet vi at flere tusen norske kunder har bestilt.

Interessen har også vært skyhøy for Skodas Enyaq, som er søstermodellen til ID.4. Hvis importøren får alle bilene de ønsker, er den en klar kandidat til å bli Norges mest solgte bil i 2021.

Svært mange norske kunder venter også på Tesla Model Y. Dette er SUV-versjonen av Model 3. Den kommer med 4x4 og etter hvert også muligheten for syv seter.

