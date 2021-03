Politiet stanset sjåfør på vei til jobb: – Jeg skjønner ikke at folk tar sjansen

Klokken 04.47 stoppet en politipatrulje fra Vest politidistrikt en personbil på Fyllingsdalsveien utenfor Bergen.

– Patruljen stoppet bilen etter å ha sett den kjøre med nediset frontrute, sier operasjonsleder ved Vest politidistrikt, Steinar Hausvik til TV 2.

Sjåføren var på vei til jobb da politiet oppdaget at fører av bil hadde minimalt med sikt ut frontruten på grunn av is. Det førte til at sjåføren fikk førerkortet beslaglagt.

– Jeg skjønner ikke at folk tar sjansen på å kjøre med en slik frontrute. de fleste vil jeg anta ikke ville kjørt med en slik rute. Det er ikke verdt det, sier Hausvik.

Han oppfordrer andre trafikanter til å sette av en liten stund til å skrape ruta på morgenen før de legger ut på kjøretur.

– Skrap ruten på bilen din for din egen og andres sikkerhet. Det tar ikke mer enn to-tre minutter, sier operasjonslederen.