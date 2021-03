Stjernen dro midt under kamp – familien utsatt for brutalt ran

Ángel Di María spilte 62 minutter for Paris Saint-Germain mot Nantes søndag kveld. Da argentineren ble byttet la trener Mauricio Pochettino armen rundt ham og slo følge med sin landsmann inn i garderoben.

Pochettino dukket opp igjen halvannet minutt senere, men Di Maria var ikke å se. Han hadde forlatt stadion i hui og hast.

Ifølge nettstedet Get French Football bekrefter PSG nå at Di Marías hjem ble ranet med familien til stede under kampen. Det samme skal også ha skjedd med en ennå ikke navngitt spiller.

Ifølge den franske mediekanalen RMC at det skal ha vært snakk om et svært brutalt ran. Like før byttet ble sportsdirektør Leonardo observert på tribunen mens han var på mobilen. Avisen Le Parisien melder at brasilianeren skal ha bedt Pochettino om å bytte ut Di María umiddelbart.

PSG tapte overraskende 1-2 mot bunnlaget Nantes, og Pochettino gikk langt i å forklare sjokktapet med den alvorlige situasjonen som utspilte seg utenfor banen.

– Det er hendelser utenom fotball som også forklarer andreomgangen. Det er ikke en unnskyld, men det tappet oss for energi. I pausen pratet vi om ting som ikke handlet om fotball, sier Pochettino.

Paris Saint-Germain har hatt et vedvarende problem med at spillene får hjemme sine ranet. I februar skjedde det med spissen Mauro Icardi, skriver RMC.

Di María har også opplevd å få hjemmet sitt ranet tidligere. Det skjedde i 2015 da han var i Manchester United og skal ha vært en av årsakene til at argentineren forlot klubben.