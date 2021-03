Kondolerer, Idretts-Norge!

Headingen på artikkelen gir et inntrykk av at undersøkelsen gir et representativt inntrykk for et samlet Idretts-Norge som viser Kjøll, Raja og idrettspolitikken stor tillitt. I realiteten handler det om kun noen få ledere som befinner seg bak skrivebordet i NIFs organisasjon. Hvis målet var å gjenspeile Idretts-Norge, er det som Ola Lunde ville sagt det: - Grov bom, høgre!

Videre i denne kronikken vil jeg bruke begrepet Idretts-Norge hvor det hører hjemme: Hos den tredjedelen av landets befolkning som er aktive medlemmer i bredde- og toppidretten.

Idretts-Norge i utakt med lederskapet

I mitt daglige virke og gjennom sosiale medier har jeg tett og bred kontakt med medlemmer og ledere i idrettslag fra mange kretser. I disse fora kan jeg ikke huske å ha notert meg én eneste positiv omtale av Kjøll og Rajas håndtering av pandemien. Gjennomgangsmelodien har tvert imot vært frustrasjon, irritasjon og en voksende grad av sinne, over et lederskap som fremstår korrigert og kuet av høyerestående politikere (les: Politisk korrekt).

Det er flere som mistenker dem begge for å sette egne nettverk og karrierer foran de medlemmene og velgerne de skal representere, av den enkle grunn at ingen av dem har våget å reise seg og for alvor heve røsten når idretten gang på gang står igjen som salderingsposten i smittevernsregnskapet.

Kjølls åpne brev til statsministeren gjorde ikke saken bedre. Mens Idretts-Norge var på ballen fra første stund avdekket idrettspresidenten sin distanse til grasrota når hun, først elleve måneder ut i pandemien, opplever “en tiltakende uro og bekymring knyttet til smittevernstiltakene … og at organisasjonen ikke opplever samme grad av forholdsmessighet mellom iverksatte tiltak på idrettsområdet og smittesituasjonen”. Da er det betimelig å spørre i hvilket univers idrettspresidenten har vært det siste året.

Som bakteppe har vi en øverste sjef for idretten i Norge, en kulturminister som la ut på sjarmørturné hos storklubber som Rosenborg, Odd og Bodø-Glimt – og på nesten komisk vis avslørte sin manglende omgang med idretten da han uttrykte sin overraskelse over hvor mange mennesker det var plass til på tribunene. Legger man til Nakstad som argumenterte med kiosk- og toalettkø når han skulle forklare hvorfor FHI hadde besluttet at breddefotballen ikke kunne gjenopptas, så forstår man at det er oseaner mellom skrivebordsbeslutningene og virkeligheten.

De enkle på grasota

Behandlingen av Idretts-Norge har gjennom pandemien avdekket et klasseskille mellom idrettens ledere, regjeringen og helsemyndighetene på den ene siden og den aktive delen av idretten på den andre.

Regjeringen fremstår nesten beskyttet i møte med idrettspresidenten og et samlet norsk pressekorps, som i ren katalysator-stil, luker ut de mest dyptgående og krevende spørsmålene – de som topp og bredde stiller seg daglig.

Når får vi franske tilstander?

I starten av pandemien, da nasjonen stod uten kunnskap og erfaring med viruset, var dugnaden en selvfølge. Som nasjon er vi råsterke på det å stå sammen når det er noe vi kjemper for, som oftest båret frem av godt, jordnært og solid lederskap. Det er den samme ånd som har løftet frem norske idrettsprestasjoner i en klasse som mange større nasjoner misunner oss.

I Frankrike er folket generelt av den oppfatning at regjeringen ikke først og fremst skjøtter sine borgeres interesse. Der har de en kultur for stolt å omgå pålegg fra myndighetene når det er mulig. Nordmenn er noe i nærheten av et motstykke til dette. Vi lyder hva som helst. Men, jeg tror ikke dette vil vare.

Når dugnaden ikke lenger fremstår klar og velbegrunnet, når den alminnelige opplyste nordmann ikke lenger ser fornuften i tiltakene og når lederskapet arrogant unnviker de vanskelige spørsmålene – ja, da begynner det å ligne mer på et politisk motivert sosialt eksperiment. Og da er det kun et spørsmål om tid før vi får sivil ulydighet.

Erfaringene og tallenes tale er klar

Fotball-Norge, som jeg representerer, utgjør om lag 70 prosent av idretten i Norge og er kanskje den delen av idretten hvor frustrasjonen og mangelen på forståelse er størst. Temaet som totalt har dominert diskusjoner knyttet til idretten er voksenidretten i bredden, som ikke får ta opp vanlig aktivitet igjen. Spørsmålene som stilles er mer enn rimelige.

Aldersgruppen 0-39 år står for nesten 60 prosent av smittetilfellene i landet. Av de totalt 78.000 smittede, har altså 46.000 av dem oppstått i voksenidrettens alderssegment.

Smittetrykket er fordelt slik at 14 av de 60 prosentene, er i aldersgruppen 10-19 år (unge), mens 17 av dem er i 30-39 år (unge voksne). Forskjellen mellom unge og unge voksne, er praktisk talt ubetydelig, spesielt i lys av risikonivået når man ser på dødstallene.

I løpet av ett år med Covid-19 har tre personer i denne aldersgruppen (0-39) mistet livet i tilknytning til viruset. I sesongen 2017-2018 døde mer enn tre ganger så mange i denne aldersgruppen av influensa.

Sammenstilt med det faktum at det siden juni i fjor, har vært tillatt med kontaktidrett for barn og unge opp til og med 19 år og at det i fotballen alene har vært 300.000 spillere i sving fordelt på mer enn 150.000 arrangement, uten at det knyttes noen spredning eller smittetilfelle til aktivitetene – så fremstår det å ikke tillate kontaktidrett for voksne som helt uforståelig.

Med slike tall kan man ikke definere aktiviteten som et risikoområde og følgelig heller ikke ta det med i et prioriteringsspørsmål. Å velge mellom voksenfotball eller ikke, blir det samme som å velge mellom å jogge eller å gå, det utgjør ingen forskjell i smitterisiko. Vi visste det ikke da, men vi vet det nå.

Mens Vinmonopolet først ble stengt og deretter åpnet igjen for å ivareta helsa til alkoholikerne i landet, forblir Idretts-Norge salderingsposten i dette sosiale eksperimentet – uten at dem som har fått vår tillitt, har vist seg denne verdig. Det er under press at karakteren i et menneske kommer til syne. Nå har den vist seg over et helt år.

Kondolerer med 1-årsdagen, Idretts-Norge!