Blue Ivy (9) vant sin første Grammy

Den korona-pregede Grammy-utdelingen finner sted i Los Angeles natt til mandag 15. mars.

Prisutdelingen er den 63. i rekka, og kårer de beste innspillingene, komposisjonene og artistene fra året som har gått.

Nominert ni ganger

Men allerede nå har de første prisene blitt delt ut.

I prisen for beste musikkvideo gikk ni år gamle Blue Ivy, datteren til superstjernene Beyoncé og Jay Z, av med seieren.

Det skriver Los Angeles Times.

Niåringen synger sammen med sin mor på R&B-låten «Brown Skin Girl». Sangen ble opprinnelig utgitt i forbindelse med nyinnspillingen av Løvenes Konge fra 2019.

Den ble også brukt i Beyonces film fra 2020 «Black Is King».

Dette er imidlertid ikke den eneste prisen superstjernen kan stikke av med under nattens prisutdeling. Hun er nemlig nominert i hele ni kategorier.

Bieber vant

En som også kan smile er den kanadiske popstjernen Justin Bieber. Sammen med country-duoen Dan + Shay vant han prisen for beste country duo / gruppeopptreden for låten «10.000 hours».

Bieber er i tillegg nominert til en rekke andre priser. Deriblant beste pop-album for «Changes» som kom ut på nyåret i fjor, og beste pop solo-opptreden for «Yummy».

Da Grammy-nomisjonene ble kjent, var popstjernen imidlertid ikke helt fornøyd med hvilken kategori han ble plassert i. Bieber mente at albumet han kom ut med i fjor hørte hjemme i R&B-kategorien, mens juryen plasserte han i pop-kategorien.

– Jeg er smigret over å bli anerkjent og satt pris på for musikken min. Når det er sagt, så mente jeg å lage et R&B-album. «Changes» var og er et R&B-album, skrev Bieber på Instagram.

Vant for James Bond-låt

Nyseparerte Kanye West ble også hedret under den prestisjetunge utdelingen.

Rapperen vant prisen for beste moderne kristne musikk for albumet «Jesus Is King».

Prisutdelingen foregår digitalt, men ifølge Los Angeles Times var ikke West tilgjengelig på video-link for å ta imot prisen som er hans 22. Grammy-pris.

Billie Eilish er i disse dager aktuell med sin egen dokumentar-film, og søndag kveld kunne hun også juble for en Grammy-pris.

Eilish vant prisen for beste sang skrevet for visuelle medier med James Bond-låten «No Time To Die».

Eilish danket dermed ut norske AURORA som var nominert i samme kategori med låten «Into The Unknown» fra Frost 2.

Hoveddelen av prisutdelingen blir sendt på TV i natt norsk tid.