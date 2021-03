Solskjær vant duellen mot Moyes – reddet av klønete selvmål

Manchester United tok søndag et stort skritt i retning en topp fire-plassering.

Manchester United-West Ham 1-0

Se selvmålet i videovinduet øverst.

Manchester United slet med å bryte ned et kompakt West Ham-lag, men et selvmål fra Craig Dawson like etter pause ble avgjørende.

West Ham klarte aldri å svare, og dermed vant Ole Gunnar Solskjær managerduellen mot tidligere United-manager David Moyes for tredje gang denne sesongen.

Samtidig tok de røde et stort skritt mot spill i neste sesongs Mesterliga.

– Jeg har vondt for å se dem havne utenfor topp fire nå, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Med 57 poeng ligger Manchester United på 2. plass i Premier League og har ni poeng ned til 5. plassen og nettopp West Ham, som riktig nok har én kamp til gode.

SELVMÅL: Craig Dawson var svært uheldig like etter pause. Foto: Clive Brunskill

Kampen var på forhånd ansett som en topp fire-duell.

David Moyes' West Ham har overrasket og imponert alle denne sesongen, og har fortsatt en reell sjanse til å sikre seg spill i neste sesongs Champions League.

Men da må de prestere bedre enn de gjorde søndag.

London-laget kom til Old Trafford med en svært forsiktig tilnærming og skapte nær sagt ingenting. Manchester United slet på sin side lenge med å bryte ned gjestene kompakte forsvaret. Men like etter pause satte gjestenes forsvarer Craig Dawson ballen i eget nett etter en godt slått corner av Bruno Fernandes.

Samtidig hadde Manchester United muligheter til å doble ledelsen. Stjerneskuddet Mason Greenwood har bare scoret ett ligamål denne sesongen, men tenåringen var bare marginer fra scoring søndag og noterte seg for to stolpetreff.