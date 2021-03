Militærjuntaen i Myanmar innfører unntakstilstand i områder av Yangon

Protestene mot militærkuppet i Myanmar fortsetter. Søndag er minst 38 personer drept og det er innført unntakstilstand i to områder av Yangon.

Siste: nyhetsbyrået Reuters melder at minst 38 demonstranter har mistet livet i opptøyene.

Titusener av demonstranter fylte igjen gatene over hele landet søndag, som ble en av de dødeligste dagene siden militærkuppet 1. februar.

Samme dag kunngjorde militærjuntaen unntakstilstand i to områder av Yangon, melder statlige medier.

Væpnede konfrontasjoner

I landets største by Yangon barket demonstranter bevæpnet med kjepper og kniver sammen med sikkerhetsstyrkene, som åpnet ild.

– Jeg kan bekrefte at 15 har mistet livet, opplyste en helsearbeider i Yangon til nyhetsbyrået AFP.

Siden har altså Reuters meldt om enda høyere dødstall.

Hun la til at hun hadde gitt rundt 50 personer medisinsk behandling, og at hun ventet at dødstallet vil stige.

Ifølge rettighetsgruppe for politiske fanger som verifiserer pågripelser og dødsfall, AAPP, er antallet døde 18.

Skyggeparlament

Militærjuntaen fortsetter å hevde at kuppet var berettiget fordi valget i november, der Aung San Suu Kyis regjeringsparti NLD sikret seg seier, var preget av fusk.

En gruppe parlamentarikere, hvorav mange er i skjul og andre er i husarrest, har dannet et skyggeparlament (CRPH) for å stå imot de militære.

– Dette er nasjonens mørkeste øyeblikk, men morgengryet nærmer seg, sa Mahn Win Khaing Than, fungerende visepresident i CRPH, i en video på alliansens nettside lørdag kveld.

– Dette er også en tid da våre borgere settes på prøve for å se hvor godt vi kan stå imot dette mørket, sier Than videre. Han er et høytstående medlem av Suu Kyis parti NLD og var president i nasjonalforsamlingen.

Sammen med andre NLD-politikere ble han satt i husarrest etter kuppet, og talen lørdag er den første fra ham som visepresident i CRPH.

Komiteen har sendt ut flere uttalelser siden den ble dannet, og understreket søndag demonstrantenes rett til å forsvare seg selv.

Tusenvis pågrepet

Gateprotestene synes likevel å være uten noen koordinert ledelse, og de daglige demonstrasjonene organiseres lokalt.

Juntaen kaller dannelsen av CRPH forræderi, som kan straffes med opp til 22 års fengsel i Myanmar.

Over 80 mennesker er drept og over 2.000 pågrepet siden kuppet 1. februar. Kuppet og volden er fordømt av FN og verdenssamfunnet, inkludert Norge.

