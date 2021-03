Tusenvis ser Hams videoer: – Tiktok er hans måte å komme seg ut i verden på

En spent Ham møter TV 2 hjemme hos seg selv. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

23 år gamle Ham har ikke de samme mulighetene som andre gutter på sin alder. Han sliter med å gå, snakke, og kontrollere bevegelsene sine på grunn av tilstanden ceperal perose.

Likevel bor Ham alene og klarer det meste i hverdagslivet selv. Det kan bli ensomt til tider, men sosiale medier, og spesielt appen Tiktok har blitt redningen.

Her har han over 43 000 følgere og millioner av likes, og deler kreative videoer med både dansing, musikk og viktige budskap.

– Jeg tror Tiktok er veldig viktig for Ham for å kunne uttrykke seg og vise hvem han er. Vise at han klarer det han vil klare! Tiktok er hans måte å komme seg ut i verden på, sier hans nabo og gode venn, Rune Soltvedt.

Ham sin Tiktok-profil. Foto: Skjermbilde.

TV 2 møter Ham Daosai og Rune i leiligheten hans på Askøy utenfor Bergen.

Ham er spent, dette har han gledet seg til. Han bor nemlig alene, og får ikke ofte besøk. Rune har bare positive ting å si om Ham:

– Ham har jo sine utfordringer med CP, men han er den mest positive personen jeg kjenner. Veldig blid, fin personlighet. Du blir i godt humør av å være sammen med Ham!

Hva er ceperal parese (CP)? Cerebral parese er en skade i hjernen som kan oppstå fra fra tidlig fosterliv til man er to år gammel.

Skaden påvirker hjernesignalene som sendes ut til musklene i kroppen, i tillegg til signalene som sendes den andre veien, fra kroppen til hjernen.

Skadens omfang og lokalisasjon i hjernen påvirker utslaget cerebral parese gir.

Musklene vil ikke adlyde som normalt på grunn av forstyrrelser i "sentralen" (hjernen), og dette påvirker bevegelsene i kroppen. Hjernen får heller ikke de riktige signalene tilbake om akkurat hvor de ulike kroppsdelene befinner seg.

Ca 2 av 1000 barn som fødes i Norge har eller får CP. Det vil si ca 120 nye tilfeller hvert år.

GODE VENNER: Ham og Rune har kjent hverandre siden Ham flyttet til nabolaget for mange år siden. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Kompisene er glad i å dra på bilturer og finne kule plasser å ta bilder, noe Ham er veldig glad i. Drar de en tur på kjøpesenteret, kan det godt være at Ham blir kjent igjen.

– Ham har mange Tiktok-fans, og sier aldri nei til en selfie, ler Rune.

Ensomhet

Selv om Ham fremstår som en gladgutt og takler det meste med et smil, kan hverdagen til tider bli ensom. For 23-åringen med CP har ikke de samme mulighetene som andre gutter på hans alder.

Det er ikke like lett for ham å kommunisere og ta del i samtaler. Han kan ikke gjøre spontane ting som å bli med venner på pub og kino, delta i organiserte aktiviteter eller dra på fjellet for å stå på ski.

– Så derfor kan nok Ham kjenne på ensomhet innimellom, at han sitter mye her og har lyst å komme seg ut, forklarer Rune, og fortsetter:

– Men jeg tror han takler den ensomheten bedre enn de fleste, så han er et forbilde der også.

ENSOM: Ham tilbringer mye tid alene i leiligheten sin. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

For å gi Ham flere muligheter i hverdagen, har Rune og Ham forsøkt å skaffe ham en BPA, en brukerstyrt personlig assistent. Foreløpig har de ikke lyktes med det, men gir ikke opp ennå.

– Med en slik person kunne Ham fått enda mer hjelp til å komme seg rundt og gjøre de tingene han vil.

Mener handikappet forsvinner

Ved hjelp av sosiale medie-kanaler som Tiktok, Facebook og Snapchat, kan også Ham delta på aktiviteter og være en del av samfunnet. Selv om han ikke alltid kan være fysisk til stede, gir digitale medier en ny mulighet til Ham og andre i lignende situasjoner.

FLERE PLATTFORMER: Ham er også aktiv på YouTube. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2 Les mer FLERE PLATTFORMER: Ham er også aktiv på YouTube. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2 Les mer FLERE PLATTFORMER: Ham er også aktiv på YouTube. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2 Les mer

– Jeg vil si at det handikappet Ham har forsvinner gjennom sosiale medier, sier Rune.

– Hvordan tror du situasjonen hans hadde vært om vi gikk 20 år tilbake i tid?

– Da vet jeg at det hadde vært veldig mye vanskeligere for Ham og andre i lignende situasjoner å komme seg ut i verden. Denne digitale revolusjonen er jo fantastisk for Ham og personer som har problem med å komme seg fysisk rundt i hverdagen.

Netthets

Til tross for at Ham og Rune er enige i at det positive er i overtall, kommer det også en del stygge kommentarer på internett.

Selv synes ikke Ham det er greit at folk oppfører seg slik. Eksempler på stygge kommentarer han får er "Jævla CP", og "Folk med CP fortjener ikke å leve". Av og til kan han bli lei seg og preget av kommentarene, men stort sett snakker de to kompisene litt om situasjonen og kjører på videre.

– Det hjelper ikke å skrive hatkommentarer til meg, jeg gir meg aldri, fastslår Ham.

Han mener at dem som kommenterer negativt gjør det fordi de ikke har noe bedre å ta seg til, og fordi de ikke kjenner ham.

– Han er tøff og står opp mot de, han gir seg ikke, bekrefter Rune.

Ham tar et oppgjør med de stygge kommentarene på Tiktok. Foto: Skjermbilde fra Hams tiktok.

Ham begynte med YouTube allerede i 2013 og har vært opptatt av foto og redigering siden han gikk medier og kommunikasjon på videregående. Da appen Musically kom i 2015, som senere skiftet navn til Tiktok, tenkte han umiddelbart at dette var noe for ham.

Siden da har han fortsatt med lidenskapen sin og valgt å være en offentlig person. Han ønsker å kunne jobbe med sosiale medier og videoredigering i fremtiden.

– Jeg prøver å finne en jobb, men det er veldig vanskelig for meg. Dersom jeg hadde fått en personlig assistent ville det vært mye lettere!

Når TV 2 spør hva drømmen hans er, svarer han følgende:

– Drømmen min er å være skuespiller. Jeg vil gjerne være på TV og utfordre meg selv mer! Jeg er ikke redd for hva folk kommer til å si om meg.