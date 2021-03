– Vi må slutte å si at lille Norge ikke får til noe

– Litt som forventet, sier Tom Høgli om fotballtingets utsettelse av spørsmålet om norsk fotball skal boikotte Qatar-VM i 2022.

Det var Tromsø IL, hvor tidligere landslagsspiller Høgli i dag er ansatt som ansvarlig for samfunn og bærekraft, som var første klubb til å oppfordre til boikott av fotballmesterskapet i Qatar.

Siden har flere klubber kastet seg på og støttet en boikott av Qatar-VM.

– Jeg hadde forventet litt diskusjoner, men at det skulle bre seg utenfor Norges grenser var litt overraskende. Det har vært litt telefoner fra andre land. det har blitt litt større enn vi hadde forventet, forteller Høgli om oppmerksomheten som har kommet etter oppfordringen om boikott.

– Utrolig mye dårlig som skjer

Høgli håper debatten og prosessen for foregår i norsk fotball for tiden kan gjøre at det reises et verdispørsmål i internasjonal idrett.

– Jeg vi kan sette oss ned å samarbeide og få til et arbeid som setter en standard for hvordan internasjonal idrett skal se ut, sier Høgli.

– Når vi har gjort det, må vi jobbe utover i den store verden og påvirke andre. Det hjelper ikke å gjøre det inn mot et mesterskap. Dette må vi lære av det vi har vært gjennom. Det er ingen tvil om at internasjonal idrett, FIFA, UEFA og IOC står på et dårlig sted. Det er utrolig mye dårlig som skjer i toppen av internasjonal idrett. Vi har enorm jobb å gjøre og det gjør vi best med å samarbeide. Der kan vi begynne i Norge og forene oss, fortsetter den tidligere landslagsspilleren.

– Kan denne verdidebatten ende med å velte FIFA- og IOC-systemet?

– Det hadde vært spennende å se om det gikk så langt, men da er vi nødt til å få flere med på laget. Men vi ser hva vi får til i Norge. Vi har tvunget prominente folk fra FIFA i lyset. De som har stilt opp møter og kommentert det som har vært gjort i Norge. Det kommenteres også i andre land. Det er ingen tvil om at potensialet er stort. Di må slutte å si at lille Norge ikke får til noe, mener Tom Høgli.

– Kunne fått mye større resultater

Fotballpresident Terje Svendsen har ment at en norsk boikott av Qatar-VM vil bli mottatt med et skuldertrekk internasjonalt.

– Jeg tror det blir mer enn et skuldertrekk. Det viser dette, og vi skal være fornøyde med at vi har satt dagsorden. Vi skal ikke gjøre oss mindre enn hva vi er. Vi er en nasjon som folk kjenner til, og det vi sier og gjør blir lagt merke til, mener Høgli.

Høgli mener et VM må brukes for det det er verdt.

– Fotball er verdens største idrett og har en enorm innflytelse og kraft. Hvis man hadde brukt den kraften når man tildelte mesterskapet til Qatar, kunne man fått mye større resultater enn hva man har klart. Dette er et VM som koster et norsk statsbudsjett og FIFA drar ut milliarder i overskudd. Da er det ikke imponerende det man har fått til, sier han.

En norsk boikott kan sette en ny standard for hva vi kan kreve av hvordan idretten skal være, mener Høgli.

– Vi sier ikke at idretten kan redde hele verden. Så naive er vi ikke, men vi tror at idretten kan sette ett kraftigere fotavtrykk enn hva den gjør nå. For er fotavtrykket som settes i forbindelse med slike mesterskap altfor svakt. vi har lang større ambisjoner på vegne av internasjonal fotball enn hva vi ser for øyeblikket, sier Høgli.