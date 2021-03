Ødegaard scoret i seier mot erkerivalen: – Drøm som går i oppfyllelse

Arsenal-Tottenham 2-1

Torsdag scoret han sitt første mål i Arsenal-drakt, fredag ble han utnevnt til norsk landslagskaptein – søndag scoret Martin Ødegaard mot erkerival Tottenham i det som endte med en svært viktig 2-1-seier for Arsenal.

Det var hans første mål i Premier League.

– Det er en drøm som går i oppfyllelse i dag, sier Ødegaard til PLP rett etter kampslutt.

– Dette var for fansen. Jeg håper de er fornøyde med oss. Jeg synes vi dominerte kampen fra start. Vi vant helt fortjent og burde ha scoret flere mål.

Ødegaard om målet: – Øvd mye på det

Drammenseren fikk stå helt alene innenfor Tottenhams 16-meter like før pause. Treffet var ikke det beste, men ballen gikk via et Tottenham-bein og forbi en utspilt Hugo Lloris.

– For en uke han har hatt, sa kommentator Kasper Wikestad.

Det er hovedpersonen selv enig i.

– Det har vært en bra uke, sier unggutten lakonisk.

Til TV 2 forteller Ødegaard at han har trent på akkurat den typen avslutning som førte til mål.

– Forrige match hadde jeg en grov bom på den måten, og jeg trente på det i går med en av trenerne. Det er noe jeg øver mye på, så det kjenens godt å få utløp for det i match. Det var digg.

Lacazette ble matchvinner

Takket være Ødegaards scoring sto det 1-1 til pause, og etter hvilen skaffet Alexandre Lacazette straffe og satte den selv sikkert i mål.

Harry Kane og Tottenham kom svært nær en utligning i sluttminuttene, men alt i alt tok Arsenal en fortjent seier over erkerivalen. Med den kapper de samtidig inn på Tottenhams forsprang.

Nå skiller det kun fire poeng mellom de to lagene.



Mourinho misfornøyd med dommeravgjørelse

– Jeg synes vi spilte virkelig dårlig i første omgang. 1-1 gjenspeilte ikke det som skjedde på banen. Spillere gjemte seg der ute på banen. Vi var dårlige, sier José Mourinho til Sky Sports etter kampen.

Han var tydelig misfornøyd med at dommer Michael Oliver ga et straffespark til Arsenal.

– Oliver må svare for seg. Og kanskje Paul Tierney (i VAR-bussen) også. Hvis noen har et annet synspunkt så må det være en lidenskapelig Arsenal-supporter eller noe. Det er det eneste jeg kan akseptere, for det er så innlysende, sier portugiseren vedrørende straffesparket.

– Det var en feil fra Michael Oliver. Spillere blir slitne, kanskje dommeren også ble sliten? spør Mourinho.

Lamela scoret et kunstmål – så ble han utvist

Da Ødegaard scoret hadde allerede Tottenham tatt ledelsen, mot spillets gang, takket være en kunstscoring fra innbytter Érik Lamela. Argentineren utførte et perfekt rabona-spark som satte ut Bernd Leno i Arsenal-buret.

– Det skal nesten ikke være mulig, utbrøt en ekstatisk Wikestad fra kommentatorboden.

– Heng den opp på veggen. Det er magi. Det kommer ut av ingenting. Helt fantastisk, sa ekspertkommentator Nils Johan Semb.

Senere i kampen skulle Lamela komme i fokus av helt andre årsaker. Den fyrrige kantspilleren pådro seg to gule kort i andre omgang og fikk marsjordre av dommer Michael Oliver kvarteret før slutt.

Aubameyang straffet - Son skadet

Arsenal-kaptein Pierre-Emerick Aubameyang forsvant ut allerede før kampstart. Gaboneren skal ha møtt opp for sent til kampen og ble straffet med benken av manager Mikel Arteta.

For Tottenham måtte nøkkelspiller Heung-min Son ut allerede etter 19 minutter. Sørkoreaneren tok seg til baksiden av låret etter en sprint, og ble raskt erstattet av Erik Lamela.