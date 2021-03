– Vurderer å forby sosiale sammenkomster

Byrådsleder Raymond Johansen varsler at det vil komme nye tiltak i hovedstaden innen «veldig kort tid».

Det siste døgnet er det registrert 223 nye koronasmittede i Oslo. Det er nesten dobbelt så mange som samme dag i forrige uke.

De høye tallene kan forklares med at det er stadig flere personer som tester seg i hovedstaden. På fredag ble det gjennomført over 9000 tester i hovedstaden. Det resulterte i 314 smittede.

Byrådsleder Raymond Johansen regner med at de avdekker 60 prosent av alle smittetilfellene. Tidligere var dette på kun 30 prosent.

Vurderer flere tiltak

Likevel peker smittetallene i feil retning, og til tross for svært strenge og inngripende tiltak over lang tid, går ikke smitten ned til et komfortabelt nivå.

Derfor vurderer byrådet nå hvorvidt de må innføre enda sterkere tiltak. Det bekrefter Johansen til TV 2.

– Det er veldig krevende, og nå må vi bruke ukene frem til påske for å stoppe denne utviklingen og hindre flere innleggelser, sier byrådslederen.

Han er særlig bekymret for smittesituasjonen i aldersgruppen 0-19 år.

– Det er en kraftig økning i denne aldersgruppen, så vi står overfor et helt nytt «ball game», sier Johansen.

– Vi kan ikke ha det sånn

Byrådet i Oslo har gjennom hele pandemien hatt som mål å holde skoler og barnehager åpne. Når smitten øker kraftig blant skoleelevene, sier Johansen at det kan bli aktuelt å stenge disse.

Han er også bekymret for påskeferien, og kommer med en klar oppfordring til foreldre i hovedstaden.

– Vi kan ikke ha det sånn at det er mange ungdommer som er hjemme alene i Oslo, som fester og har det hyggelig sammen. Samtidig vet vi at det i denne gruppen er en eksplosiv smitteøkning som vi er veldig bekymret over, sier han.

Johansen sier at 90 prosent av de som tester positivt i hovedstaden nå, er smittet med den britiske muterte varianten.

– Det betyr at det som holdt før, holder ikke lenger. Kravene til avstand er mye større enn tidligere, og det ser vi har vært vanskelig.

– Oslo må på hvilemodus

Byrådslederen mener Oslo har 14 dager på seg for å slå ned smitten. Derfor vil byrådet innen «veldig kort tid» presentere nye tiltak.

Johansen sier at et av tiltakene som er oppe til diskusjon, er hvorvidt man skal forby sosiale sammenkomster.

– Nå må vi sette Oslo på hvilemodus de neste 14 dagene, for å se om vi greier å slå ned smitten.

Han mener hovedstaden nå er inne i sin mest alvorligste fase av pandemien.

– Vi er i en situasjon hvor folk er slitne, og ikke minst i denne byen som stort sett har hatt strenge tiltak i ett år.