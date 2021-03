Reistad ledet Vipers til Champions League-kvartfinale

Odense - Vipers 26-30 (62-65 sammenlagt)

Vipers tapte den første Champions League-åttedelsfinalen 35-36 for Odense, men kristiansanderne vant returkampen 30-26 og tok seg videre.

Da Vipers slet og holdt på å rote bort avansementet mot tampen av kampen, sto Henny Ella Reistad frem og storspilte. Odense hadde brukt mye energi på å markere Reistad tidligere i kampen.

– Hun laget ikke så mange mål til å begynne med, men hun er et uromoment og spiller ballen videre. Hun ble tatt litt vekk, men så blir hun sluppet fri. Når hun blir tatt vekk igjen, er det mer eller mindre avgjort. Det er forunderlig av Odense. Reistad viste hvor god hun er, hun tør å ta avslutningene og er fryktelig i situasjonene på slutten, så det var godt for Vipers at hun ble sluppet fri, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

Reistad scoret fem mål i kampen, men ble i store deler pakket godt inn av Odense-spillerne. Linn Jørum Sulland ble Vipers' toppscorer med åtte mål. I tillegg spilte Katrine Lunde en stor kamp med redningsprosent på 42.

Rostov-Don blir Vipers' motstander i kvartfinalen. Da Vipers møtte russerne i februar, ble det et knepent 23-24-tap for kristiansanderne.

– Rostov-Don er et godt håndballag, så det blir en ny tøff utfordring. Så får vi håpe for Vipers’ del at Nora Mørk og Heidi Løke kanskje er med. Vipers har hatt noen tunge navn ute, men vi så betydningen av å få tilbake Katrine Lunde i dag, sier Bent Svele, som er imponert over måten Sulland har fylt tomrommet i skadefraværet til Mørk.

Vipers hadde overtaket gjennom hele første omgang og var på det meste oppe i seksmålsledelse på 13-19, men en scoring like før pause fra danskene sørget for at 20-14-ledelse for Vipers midtveis.

De norske gjestene startet best også i andre omgang og var tidlig oppe i en sjumålsledelse på 22-15, men så begynte Vipers slite og Odense jobbet seg inn i kampen igjen med storspill fra målvakt Althea Reinhardt.

Med snaut ti minutter igjen å spille var Odense på 23-24, slik at de var videre på bortemålsregelen. Da våknet Henny Ella Reistad for Vipers.

I sluttminuttene scoret landslagsprofilen tre ganger og fikk Odense-trener Ulrik Kirkely til å ta timeout for å adressere problemet. Det var imidlertid ikke nok til å frarøve Vipers kvartfinalebilletten.