Åpner opp om ekkel hendelse: – Det skumleste var at han ikke så på meg

Hele hendelsen rundt drapet på Sarah Everard, som bare skulle gå hjem etter å ha vært på besøk hos en venninne, har satt dype spor hos artist Ina Wroldsen.

– Jeg kjenner ikke noen kvinner som ikke har opplevd følelsen av å være utrygg og alene ute i gatene, skriver hun til God kveld Norge.

Derfor valgte Wroldsen å dele et personlig innlegg på sin Instagram-profil om en uhyggelig historie hun selv opplevde i London da hun skulle hjem på kvelden.

Fulgte etter henne flere steder

Wroldsen skulle hjem etter å ha tatt noen drinker med venner i Charlotte Street. Klokken var ikke mer enn 22.30 da hun skulle hjem. Da merket Wroldsen at en mann fulgte etter henne.

Artisten tenkte først at hun bare var paranoid.

– Jeg tror den følelsen overstyrer instinktet til veldig mange kvinner i lignende situasjoner, og den er potensielt livsfarlig, forklarer hun.

Likevel prøvde hun å riste han av seg. Hun gikk inn på flere kiosker, tok en brus inne på Burger King og hoppet på toget. Likevel var han alltid rett bak henne.

Artisten prøvde å bytte vogn på toget – da gjorde mannen akkurat det samme.

– Han så aldri på meg, han bare så ned på hendene sine. Det var det skumleste - at han ikke så på meg, skriver hun på Instagram.

Da ringte hun til sin mor og snakket med henne på norsk.

– Hun ba meg om å ringe min mann og si høyt at «noen følger etter meg». Det gjorde jeg, sier hun.

Etter hun gjorde det reiste mannen seg og gikk av på neste stopp. Hendelsen har gjort henne mer oppmerksom på sin egen reaksjonsevne i ettertid.

– Hadde det skjedd i dag, hadde jeg søkt hjelp før. Jeg hadde ikke vært så redd for å oppfattes som hysterisk.

– Sarah skulle bare hjem

Fredag ble levningene til 33 år gamle Sarah Everard funnet i et skogområde i Kent i London etter at Everard aldri kom hjem etter et vennebesøk.

Etter hvert ble det kjent at politimannen Wayne Couzens ble pågrepet i saken, mistenkt for å stå bak kidnappingen og drapet på Everard.

Hendelsen har fått stor oppmerksomhet, og nylig stilte flere kvinner opp til en minnemarkering. I ettertid av denne markeringen har politiet fått sterk kritikk, ettersom de arresterte og bøtela flere av kvinnene som deltok, ifølge Reuters.

Wroldsen er rystet av hendelsen i London.

– Hun hadde ikke en sjanse, det er helt for jævlig, sier 36-åringen og legger til:

– Alle burde være klar over at noe sånt kan skje med hvem som helst. Hvis alle advarselskiltene er fjernet, så er det nesten umulig å unngå stupet. Sarah skulle bare hjem, hun.

SNAKK MED BARNA: Ina Wroldsen oppfordrer til at vi må snakke med barna og hverandre. Hun ønsker at man skal kunne dra hjem uten å måtte passe på omgivelsene rundt seg. Foto: Johansen, Carina

«Ring når du er hjemme»

Wroldsen forklarer at kvinner og jenter har måttet ta hensyn hele livet når det gjelder det å oppleve å bli forfulgt.

– «Ring når du er hjemme» er innprentet i oss. Det er fryktelig trist at dette er blitt noe vi har blitt vant til.

Hun forteller at hun også har kjent på frykt hjemme i Norge også.

– Jeg tenker at det er utrolig viktig at vi begynner å snakke om dette. Slik at hvis noen spionerer på deg som 14-åring i en dusjgarderobe, eller følger etter deg i klynge på vei hjem fra skolen, så blir det ikke lenger avskrevet som «guttestreker.»

– Vi må snakke med barna våre, vi må snakke med hverandre, sier Wroldsen og legger til:

– Og vi må for faen kunne gå hjem fra byen en kveld uten å måtte tenke på å gå midt i veien, ikke ta snarveier, følge med på omgivelsene og hele tiden ha et nøkkelknippe i hånden.