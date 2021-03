Etter kun fire dager er rommet ugjenkjennelig: – Jeg er helt målløs

Marianne Kjøde (50) og sønnen Karl Erik Lie (16) hadde søkt Tid for hjem får å få fikset stuen. Der stod det nemlig 90-talls sofaer og tronet mot gulhvit malingsstrie.

Reolen var fra Mariannes studiedager, peisen var ubrukelig med dårlig trekk og møbleringen ellers bestod av saker som bare hadde blitt stående. Nå ønsket de seg en moderne og klassisk stue. Et sted for TV-kos, vennebesøk og lune ettermiddager.

– Det kommer til å bli rart å komme tilbake nå som alt er blitt annerledes, sa Marianne rett før hun fikk komme inn og se. Heldigvis var reaksjonen hennes et stort smil.

I dag kan Marianne fortelle at de fremdeles er veldig fornøyde, og trives godt. De har nå bodd i stuen et par måneder.

– Fargene er lune og fine, og Tid for hjem har truffet med en klassisk stil. Alt er blir veldig anvendelig, og vi er veldig fornøyd med den nye møbleringen, med TV i reolen ved siden av peisen. Det gjør at vi kan sitte ved det runde bordet og spise pizza, og samtidig se TV. Ja, den kan faktisk også sees fra kjøkkenet, sier Marianne.

Sitteplassen i karnappet er blitt et yndet sted for Mariannes døtrene når de er hjemme.

– Med en venninne på besøk glir praten godt der inne vindusplassen, sier hun.

KARNAPP: Trivelig sitteplass for gode samtaler eller en god bok. Foto: Pandora Film/ TV 2

Nå har mor og sønn satt i gang med oppussing av det tilstøtende kjøkkenet og kan konstatere at det tar langt mer enn fire dager å få det ferdig.

– Det var luksus å få et rom ferdig på fire dager. Kjøkkenet må vi ta over tid. Nettopp derfor er det vanvittig deilig å ha en ny og fin stue – et sted vi kan slappe av fra arbeidet og nyte fyr i peisen i en god sofa.

Dette ble gjort i stuen

Den gamle peisovnen ble revet, og det ble satt opp ny innramming for ny innsats. Designer Astrid Marie Sætren vil at peisen fremdeles skal være hovedelementet i rommet, men at den skal bli bygd sammen med bokhyller slik at hele veggen blir en enhet.

Peisinnraming ble laget av brannhemmende plater, og i riktig avstand ble det så bygget en stor bokhylle.

ENGELSK PEIS: Ny peisinnsats med støpte gipsformer i front. Foto: Pandora Film/ TV 2

Fronten på peisen består av ferdigstøpt gipsinnramming. Dette gir en klassisk stil med peishylle, litt som en engelsk peis. Denne innrammingen er håndlaget i Norge.

Foran peisen ble det felt ned en steinplate i gulvet. Gulvet er et nytt enstavs eikegulv.

Tak og vegger

Himlingen er høy med skråtak opp mot midten, og skråtaket var kledd med furupanel.

Panelet ble først grunnet to ganger med kvist og sperregrunn før det ble malt i en behagelig grønnfarge.

Tre av veggene ble helsparklet for å få bort strukturen fra den gamle malingsstrien.

Sparklet, pusset, sparklet og pusset igjen, før også de ble malt grønne. Samme grønnfarge som i taket.

GRØNT: Ulike grønnfarger er brukt på veggene. Foto: Pandora Film/ TV 2

På den lange veggen ble det montert et slags brystningspanel, dog et panel som skulle gå helt til taket. Dette ble laget ved hjelp av mdf-plater i ni millimeters tykkelse.

Plater ble først montert rett på veggen til de dekket hele området, og så ble lister montert utenpå i et rutemønster. Disse listene er også laget av mdf, av remser som er saget i ca 6 cm bredde.

Panelet ble montert på hele langveggen og på veggen mot kjøkkenet.

PANEL: Rutene på veggen er laget av mdf. Foto: Pandora Film/ TV 2

Hyllen

Hyllen blir også laget i mdf, men denne gangen i plater som er 30 millimeter tykke og som er av såkalt fuktbestandig mdf.

Hvis du skal bygge ting i forskjellige platematerialer må du noen ganger regne med å vente litt på materialene, da de må bestilles gjennom byggevarebutikk. Denne typen plater er ikke hyllevare.

VEGGHYLLE: Hyllen fyller hele veggen, også over peisen. Foto: Pandora Film/ TV 2

Hyllene blir laget på mål etter rommet, med bakplate i tynn mdf. Hyller og sider i tykk mdf. Solid som bare det.

Når de er ferdig montert blir de satt på plass og festet i veggen. På venstre side av peisen er det bare hyller, på høyre side er det også gjort plass til en TV.

Møblering

Designer Astrid har gjort om på hele møbleringsløsningen og laget tre ulike oppholdssoner.

STILLESONE: Fredfylt i vinduskarnappet. Foto: Pandora Film/ TV 2

I karnappet blir det laget en sittebenk/sofa med en stor grønn velourmadrass og en haug med puter.

Midt i rommet kommer en stor, rett og rå sofa henvendt mot peis og mot TV-en. Bak denne mot kjøkkenet er det plass til et rundt bord med spisestoler.

Dette runde bordet er tenkt som en liten spiseplass i stuen, eller som kaffebord og et sted man kan spille kort og brettspill.

RUNDT BORD: Klart for brettspill eller fredagstaco. Foto: Pandora Film/ TV 2

Grønt

Da Tid for hjem er ferdige, har alt blitt grønt. Tak og vegger er malt i to ulike nyanser. Varmepumpen er sprayet i veggens grønnfarge. Gardiner er sydd i grågrønt linstoff.

Hyllen og peisinnrammingen er malt grønne, og det samme med alle dører og vinduskarmer.

Med velrettet belysning fremstår rommet til slutt som lunt og koselig, akkurat slik designer Astrid trodde at huseierne ville like det.

