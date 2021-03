Dette store såret kostet Roglic Paris-Nice-seieren

Søndag ble den 79. utgaven av det tradisjonsrike sykkelrittet Paris-Nice avsluttet på den franske sørkysten.

Jumbo-Vismas Primoz Roglic var favoritt til å vinne rittet, men det skulle bli alt annet enn en jubeldag for mannen som ledet sammenlagt før siste dag.

Et fall påførte sloveneren et stygt sår på skinken. Senere måtte han også bytte sykkel, og selv med godt utgangspunkt ble avstanden til sammenlagtseier for stor.

– Han er dagens store taper, kommenterte TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad.

Den siste etappen i «rittet mot sola» gikk rundt målbyen Nice. Ordføreren i feriebyen ønsket nemlig ikke at etappen skulle gå gjennom sentrum av byen av koronahensyn.

Dermed ventet 93 kilometer i runder rundt byen mellom starten i Le Plan-Du-Var og målgang i Levens. Først over mål på siste etappe var danske Magnus Cort Nielsen, som sykler for EF-Education-Nippo.

Som i 2020, var det Bora-Hansgrohe-rytter Maximilian Schachmann som vant Paris-Nice sammenlagt.

Gikk i bakken

Den 31 år gamle sloveneren endte i bakken etter få kilometer, men feltet ventet da på at lederen skulle komme seg raskt opp i feltet igjen.

– Han kommer til å slite med de skrubbsårene fremover, sier TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad.

Med drøye 23 kilometere igjen ble hovedfeltet splittet i jakten på tetgruppen i brudd, som inkluderte Sven Erik Bystrøm. Da hang ikke sammenlagtleder Roglic med.

– Han er under et vanvittig press for øyeblikket, utbrøt Kaggestad med 18,5 kilometer igjen.

Presset og avstanden ble for stor for sloveneren, som like før mål holdt på å kjøre utenfor en høy kant. Roglic kom i mål over tre minutter bak etappevinner Nielsen, men kan trøste seg med poengtrøyen i rittet.

Odd Christian Eiking ble beste nordmann på etappen som nummer 30, Sven Erik Bystrøm nummer 33 og Alexander Kristoff ble nummer 52 på siste etappe.