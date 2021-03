Ann-Siri (49) fikk korona for ett år siden – fortsatt sykemeldt

En helt fersk norsk studie blant 2697 personer viser oppsiktsvekkende funn når det gjelder langtidsvirkninger av Covid-19.

Det er ett år siden Ann-Siri Vesterslett (49) gikk sin siste topptur. Etter turen skjedde det som har endret livet hennes.

– Jeg avslutter toppturen og drar hjem. To timer senere har jeg 40 i feber og ble syk i en hel uke, forteller Vesterslett til TV 2.

OPPSIKTSVEKKENDE FUNN: Forsker Rebecca Cox ved Haukeland Universitetssykehus. Foto: Ivar Lid Riise, TV 2

Ann-Siri og datteren på 26 år ble begge smittet av korona, og begge sliter fortsatt med langtidsvirkninger.

– Jeg sliter med å regulere energibruken, fordi jeg blir sliten av ting jeg tidligere ikke ble sliten av. Når jeg blir sliten så får jeg hjernetåke, blir famlende i ordene, jeg glemmer ting og glemmer ord, sier 49-åringen.

Unge mister hukommelsen

Forskere ved Universitetet i Bergen har sammen med forskere ved Universitetssykehuset i Bergen, Stavanger Universitetssykehus, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Bergen kommune og amerikanske forskere laget en studie hvor de har fulgt 2697 personer over seks måneder.



Funnene fra Bergen Covid-19 Research Group viser at 61 prosent av de som ble koronasmittet, fortsatt sliter med ettervirkninger. Rebekka Cox er professor ved Universitetet i Bergen, og hun er ekspert på virussykdommer. Hun er en av dem som har forsket på langtidsvirkninger for koronapasienter.

– Når vi så på pasienter etter seks måneder, så vi at over 60 prosent hadde langtidsskader med symptomer som konsentrasjonsvansker, utmattelse, lukt- og smaksforandring og hukommelsestap. Det som er veldig bekymringsfullt er at mange unge voksne mellom 16 og 30 år har problemer med pust og hukommelsestap, sier Cox.

– Er kvinner mer utsatt enn menn når det kommer til langtidsvirkninger?

– Ja, det vi har sett er at normalt friske kvinner sliter mest med langtidskomplikasjoner og lungekomplikasjoner, sier forskeren.

ANALYSERER VIRUSPRØVER: Mikrobiologisk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus har økt kapasiteten for å undersøke Covid-19. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Må ta dette seriøst

Dag Jacobsen er leder for akuttmedisinsk avdeling ved Ullevål Universitetssykehus i Oslo.

– Denne studien forsterker bare det vi har sagt hele tiden; at denne covid-sykdommen er ikke som vanlig influensa som noen faktisk fortsatt sier. Her er det et betydelig antall som får senvirkninger, sier Jacobsen.

En kinesisk studie gjort blant koronasmittede i Wuhan, publisert i det anerkjente tidsskriftet The Lancet bekrefter det samme; at langt over halvparten sliter med ettervirkninger. Verdens helseorganisasjon, WHO, oppfordrer helsepersonell om å ta dette på alvor.

– Vi er nødt til å lytte til og forstå pasienter med langtidsvirkninger. Dette må tas seriøst. Dette prioriteres i WHO, og det bør alle helsemyndigheter også gjøre, sier Europasjefen i WHO, Hans Kluge.

Fakta: Langtidsvirkninger etter Covid-19 Ekstrem tretthet, utmattelse

Problemer med hukommelse og konsentrasjon, "hjernetåke"

Kortpustethet

Brystsmerter

Søvnvansker

Hjertebank

Svimmelhet

Leddsmerter

Depresjon og angst

Tinnitus, øreverk

Kvalme, diaré, magesmerter, tap av matlyst

Hodepine, sår hals, endringer i luktesans eller smak

Utslett



Kilde: www.nhs.uk (Common long COVID symptoms)

Lever i håpet

I Alta er hverdagen som en berg- og dalbane for Ann-Siri Vesterslett. Hun tviholder på håpet om at hun en dag skal bli frisk og gå en ny topptur.

– Jeg tør ikke tenke at det ikke skal gå over. Jeg tenker at det må jo bli bra. Jeg hadde et aktivt liv før jeg ble syk. Jeg vet at jeg skal på topptur, jeg vet bare ikke hvor høyt jeg skal. Jeg håper bare at jeg kommer tilbake til der jeg var, men jeg vet ikke, avslutter 49-åringen med et forsiktig smil.