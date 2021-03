Kritiserer NIFs rolle i Qatar-debatten: – Hvor har de vært de siste åtte årene?

På fotballtinget søndag ble det bestemt at man skal utsette diskusjonen rundt Qatar-VM. Det ble ikke lagt frem forslag om boikott søndag, men Ole Kristian Sandvik fra Ørn-Oslo fremmet forslag om at temaet skulle tas opp på det årlige fotballtinget.

Et stort flertall gikk mot forslaget og dermed vil Qatar-VM bli diskutert på det ekstraordinære tinget 20. juni, som Norges Fotballforbund annonserte på fredag.

Men TV 2 får bekreftet at det var Norsk Toppfotball, og ikke NFF selv, som la frem idéen om et ekstraordinært ting.

– Initiativet til møtet i juni kom fra Norsk Toppfotball da man så at ulike grupperinger stod så krast mot hverandre spilte vi inn forslaget om et ekstraordinært ting 20.juni hvor et bredt sammensatt utvalg skal gå grundig gjennom denne saken, sier styreleder i Norsk Toppfotball, Cato Haug.

– Klokt å utsette

Flere eliteklubber har vært tydelige på at de ønsker å gå inn for en boikott av Qatar-VM, men etter en ringerunde til flere av disse klubbene stiller de seg bak NTFs forslag om å utsette debatten. De ønsker mer informasjon og en mulighet for flere til å ta del i debatten.

– Vi synes dette gir klubber som ikke er påmeldt til dette tinget en mulighet for å delta, og tingdelegater vil få god tid til å forankre sin stemme sin stemme i egen klubb. Et godt sammensatt utvalg håper vi bidrar til en god prosess frem til juni, sier styremedlem i Viking Fotball, Rune Bertelsen.

– Jeg tror det er veldig klokt å utsette denne beslutningen til juni, men jeg ser veldig positivt på at 61 var for å behandle dette allerede i dag. Det betyr at det er stor interesse og engasjement rundt denne saken, sier Haug.

Mener at NIF har vært passive

Styrelederen i NTF mener at saken handler om mer enn Qatar-VM, og vel så mye om hvordan norsk fotball og idrett skal forholde seg til mesterskap og arrangementer i ulike deler av verden i fremtiden.

– Det er en så stor sak som også norsk idrett må forholde seg til i et større perspektiv. Det handler om holdninger i forhold til FIFAs tildelingskriterier og så videre Det handler om idretten skal bli en storpolitisk aktør. Vi må selvsagt ikke gjøre dette alt for stort og byråkratisk slik at vi glemmer hva Qatar-saken handler om, men vi må også se dette i et stort perspektiv.

– Når det er sagt har vi ikke hørt mye fra NIF i denne saken.

– Synes du de har vært passive?

– Ja, det synes jeg. Siden tildelingen for åtte år siden tar det nå åtte år før vi reagerer. Jeg vet eksempelvis Tom Høgli har stått på barrikaden en god stund, men hvor har NIF vært de siste åtte årene? Det har tatt overraskende lang tid før noen har reagert. Hva er norsk idretts syn på denne type problematikk?

– Det gjelder vel kanskje NFF og NTF også?

– Det er mange som bør se seg selv i speilet med en vond smak i munnen, også fotballen. Media har vel heller ikke hatt det største fokuset på denne saken.

TV 2 har vært i kontakt med NIF, som ikke ønsker å kommentere saken da de mener at dette er fotballanliggende.

Haug er spent på langtidseffektene diskusjonen om Qatar-VM vil ha i spørsmål om idrettsarrangement fremover.

– Jeg tror dette vil gjøre noe med grunnholdningen vår. Hvordan vi behandler og praktiserer denne type problemstillinger. Selv om vi er en liten aktør i den store sammenhengen har vi en stemme og den må brukes fornuftig.