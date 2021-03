Fotballtinget: Diskusjon om Qatar-VM gikk ikke til votering

Fotball-VM i Qatar ble som ventet et tema på Norges Fotballforbunds heldigitale ting. En mulig boikott var ikke på sakslisten, men breddeklubben Oslo Ørn, ved representant Ole Kristian Sandvik, la inn et forslag om å ta diskusjonen opp på søndagens ting.

Det ble nedstemt, da 146 stemte mot og 61 for forslaget om en Qatar-diskusjon søndag.

Dermed skal Norges Fotballforbund (NFF) nedsette et utvalg før et ekstraordinært ting som skal behandle Qatar-boikott søndag 20.juni.

Derfor ble ikke boikott foreslått

Sandvik, som er styremedlem i Norsk Supporterallianse, hadde tidligere meldt at han kom til å legge frem forslag om boikott på tinget, men valgte altså å ikke gjøre det søndag.

På spørsmål om hvorfor han snudde, svarer han slik:

– Fordi det nå uansett kommer et ekstraordinært ting, så var det ikke behov for å ta det opp nå, sier Sandvik til TV 2.

Senest lørdag mente han at det var «tull» at det trengtes mer tid til å vurdere en eventuell boikott. Søndag var tonen en annen:

– Jeg tror at de som er avholdne i dag forhåpentligvis vil komme på riktig side. Mange støtter saken, men er skeptisk til å behandle det i dag, forklarer han uten å gå i detalj.

TV 2 er kjent med at det har pågått hektisk virksomhet i kulissene i forkant av møtet.

DROPPET BOIKOTTFORSLAG: Ole Kristian Sandvik la ikke frem forslag om boikott som planlagt. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Nå skal et utvalg settes for å avklare hvordan Qatar-situasjonen skal håndteres. Det var dette Sandvik ønsket å diskutere i forslaget han la frem på søndagens ting.

– Forslaget gikk egentlig på å diskutere prosessen og det skal settes ut et utvalg og hvilke mandat de skal ha. Mange har masse spørsmål om hvordan det blir behandlet. Jeg tenkte at det kunne blitt diskutert og fotballpresidenten diskuterte jo saken selv om han egentlig ikke fikk lov. Det var viktig for noen, tydeligvis, sier Sandvik, som ikke var overrasket over at diskusjonen ikke ble tatt opp:

– Man lodder jo stemningen og merker jo litt sånn... Det var mange som lurer på hvilke konsekvenser en boikott vil ha. De klarer jo ikke å svare. De har ikke peiling selv virker det som, men nå får de to-tre måneder til.

– Behov for å utrede

Fotballpresident Terje Svendsen sa følgende da det ble fremmet forslag om diskusjon om Qatar-VM på søndagens ting:

– Styret mener vi har behov for å utrede og vurdere sentrale forhold som må ligge til grunn for en forsvarlig og helhetlig debatt som sikrer et solid saks og beslutningsgrunnlag, inkludert en generell holdning til norsk idrett til hvilke kriterier som ligger til grunn for tildeling og deltakelse i mesterskap, og klubbturneringer i land som bryter med menneskerettigheter.

– Vi ønsker ar det settes ned et bredt utvalg med representanter i både i og utenfor fotballen som skal ha ansvar for å utrede et bredt saksgrunnlag før det ekstraordinære tinget. Utvalget vil bestå av interesseorganisasjoner, kreter, supportere og NFF, fortsatte Svendsen.

Dersom en VM-boikott hadde blitt vedtatt søndag kunne VM-kvalifiseringen som begynner 24.mars gått uten Norge.

– Kvalifiseringen er en del av VM. Det betyr at dersom vi vedtar en boikott i dag betyr det at vi ikke får spille kvalifiseringskamper med stor sannsynlig. dette handler om grunnleggende reglen i fotball, fair play. det er ikke fair play at vi deltar i en kvalifisering hvor vi har sagt at vi ikke ønsker å delta i sluttspillet, sa Svendsen.

Tema på eget ting

Qatar-saken skal i stedet drøftes på et ekstraordinært ting søndag 20. juni. NFF-styret satte av den datoen allerede før helgen. Fotballforbundet er ikke tilhenger av en boikottlinje.

– Vi må utrede hvordan NFF sammen med norske myndigheter og norsk idrett kan ta en tydeligere rolle mot sportsvasking i idretten. Vi har som øverste i fotball og vite hvilke konsekvenser en boikott i Qatar vil ha for norsk fotball, landslagene, toppklubbene og breddefotballen, sa Svendsen videre.

Debatten om Qatar-VM blusset opp for fullt her hjemme etter et initiativ fra Tromsø i slutten av februar. En rekke eliteserieklubber sluttet seg til oppfordringen om boikott i forkant av søndagens ting. Det samme gjorde Norsk Supporterallianse.

Samtidig var klubbenes interesseorganisasjon, Norsk Toppfotball, tydelig på at de ønsket en grundig vurdering og at saken burde utsettes til et eget ting.

Massiv kritikk

Qatar har i mange år fått kritikk blant annet for arbeidsforholdene fremmedarbeidere opplever. Det er også blitt stilt kritiske spørsmål om måten landet ble tildelt fotball-VM på i 2010. Korrupsjonsanklager haglet fra dag én.

Avisa The Guardian skrev nylig at flere enn 6500 arbeidere fra fem asiatiske land har mistet livet i Qatar det siste tiåret. 37 av dødsfallene er direkte knyttet til stadionbygging.

Det var flere delegater på årets ting enn vanlig. At det ble gjennomført digitalt, kan forklare oppsvinget.

(©NTB/TV 2)