Utsatt for Facebook-svindel: –Overraskende at Facebook verner om en så åpenbar falsk konto

GOD KVELD NORGE (TV 2): Komiker Espen Eckbo (47) ble nylig oppmerksom på at noen hadde opprettet en falsk Facebook-side under hans navn. Facebook nekter å fjerne kontoen.

Espen Eckbo fikk flere innboksmeldinger i forrige uke med advarsler fra følgerne sine.

– De trodde jeg var hacket, men de hadde altså fulgt en falsk konto, sier Eckbo til God kveld Norge.

En falsk Facebook-konto var blitt opprettet under hans navn, og med hans personlige bilder og innlegg. Han forteller selv at det var en direkte kopi fra hans faktiske profil.

Hm. Noen luringer har opprettet en falsk FB-side, under mitt navn, med personlige bilder og innlegg fra meg - direkte... Posted by Espen Eckbo on Saturday, March 13, 2021

Verdifull innsikt for svindlere

I tillegg dukket det opp invitasjoner til å delta i en konkurranse der alle måtte fylle ut personlig informasjon.

Han tok derfor til Facebook for å informere om svindelen og ønsket å advare andre.

– Jeg synes det var ryddig å bruke Facebook til å informere om at svindlere ser ut til å ha gode forutsetninger for å lykkes på denne plattformen, sier han og legger til:

– Det er jo verdifull innsikt, for både svindlere og eventuelt andre som har glede av tjenesten.

«Bryter ikke med retningslinjene»

Men det stopper ikke der. Etter at han, og flere andre, har rapportert den falske kontoen flere ganger så nekter Facebook å fjerne den.

Ifølge beskjeden som dukker opp bryter den ikke med noen av Facebooks retningslinjer. Det gis heller ikke et alternativ for å kunne videreformidle problemstillingen.

OVERRASKET: Espen Eckbo sier han synes det er overraskende at Facebook verner om en åpentbart falsk konto. Foto: Junge, Heiko

– Det er overraskende at Facebook verner om en så åpenbar falsk konto, sier Eckbo til God kveld Norge.

I sitt Facebook-innlegg skriver han også at det er skremmende at man ikke kan kommunisere meningsfylt med tilretteleggerne av verdens største kommunikasjonsplattform - Facebook.

– Lover skikkelig dårlig for det offentlige rom fremover. Brukere og følgere får bare gjette seg fram så godt de kan, på om noe er svindel eller ikke, skriver han på Facebook.

Eckbo har ikke tenkt til å forfølge saken mer enn det han allerede har gjort. Men han håper at hans innlegg på Facebook når ut slik at ingen blir lurt av den falske kontoen.

– Ønsker ikke falske kontoer

Kommunikasjonsrådgiver for Facebook Nordics, Camilla Nordsted, sier til God kveld Norge at de nå er i gang med å sjekke kontoen som Eckbo omtaler.

– Det er et klart brudd på våres retningslinjer å utgi seg for å være en annen, og vi er i gang med å undersøke den gjeldende profilen, sier Nordsted og legger til:

FALSKE PROFILER: I fjor fjernet Facebook rundt seks milliarder falske profiler fra plattformen sin. Foto: AFP/SCANPIX

– Vi ønsker ikke falske kontoer på Facebook og fjerner dem så snart vi blir oppmerksom på dem.

Den seneste tiden har Facebook investert flere milliarder dollar til å utvide og forbedre både teams og teknologi. Målet er å bli bedre og hurtigere til å finne og fjerne innhold og profiler som overtrer Facebooks regler.

Nordsted forklarer at i 2020 fjernet de rundt seks milliarder falske profiler, de fleste av dem innen de ble rapportert inn til dem. Daglig jobber dem for å hindre at nye forsøker å opprette falske kontoer på Facebook.

– Det er en vedvarende problemstilling drevet av aktører, som hele tiden forsøker å omgå våre systemer, og som vi konstant arbeider på å være i forkant av, sier Nordsted.