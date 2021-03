Lill Sverresdatter fra Sykepleierforbundet forteller at de fleste sykepleiere er positive til AstraZeneca-vaksinen, til tross for at den er satt på vent.

Torsdag besluttet Folkehelseinstituttet (FHI) å midlertidig stanse bruken av AstraZeneca-vaksinen, i kjølvannet av at en person døde av blodpropp etter å ha fått vaksinen i Danmark.

Lørdag kom det frem at tre helsearbeidere er innlagt ved Oslo universitetssykehus med blodpropp etter å ha fått vaksinen.

Forbundsleder i Sykepleierforbundet, Lill Sverresdatter, sier at de det siste døgnet har fått flere telefoner fra sykepleiere som allerede har fått vaksinen.

– Det er mange som lurer på hva de bør gjøre. Jeg anbefaler folk å puste med magen, og viser til informasjonen fra FHI, sier Sverresdatter.

Hun sier også at det virker som at helsepersonell flest, også sykepleiere, fremdeles er positive til vaksinen.

– De gjør rett

Sverresdatter understreker at de aller fleste som har tatt AstraZeneca-vaksinen kun har fått lette bivirkninger, eller ingen bivirkninger i det hele tatt.

Hun forteller også at hun ikke vil nøle med å anbefale sykepleierne å ta AstraZeneca-vaksinen, om FHI gir den grønt lys for bruk igjen.

– Men myndighetene gjør helt rett i å undersøke om blodpropp-tilfellene er en tilfeldighet, om det kan være et spesifikt parti med vaksiner som har slått negativt ut, eller om det kan være noe annet som har skjedd.

– Majoriteten er positive

Stig Berntsen tror i likhet med Sverresdatter at vaksinen møter lite motstand i helsesektoren. Berntsen er hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Helseetaten i Oslo, og representerer over 270 medlemmer.

– Majoriteten er positive til vaksinen, det har vært det entydige bildet så langt. Misnøyen har snarere handlet om at ikke alt legepersonell allerede er vaksinert, forteller Berntsen.

Han erkjenner imidlertid at noen av medlemmene har uttrykt bekymring om blodpropp-rapportene.

– Har du forståelse for det?

POSITIV: Stig Berntsen mener at man bør unngå å styrke vaksinemotstanden. Foto: TV 2

– Ja, vi skjønner at ting som dette gjør at folk blir urolige, og det er viktig at man tar dette på alvor. Men man bør gjøre det uten å skape hysteri. Da er det vesentlig at det kommer god informasjon fra helsemyndighetene, slik at man unngår at dette utvikler seg til å bli en generell vaksinemotstand.

Berntsen understreker også at blodpropp vil være en veldig sjelden bivirkning av vaksinen, og viser til 11 millioner mennesker har fått vaksinen i Storbritannia, uten at det har blitt rapportert om tilfeller av blodpropp etter vaksinasjon der.

Legemiddelverket har varslet at det vil komme en avklaring om AstraZeneca-vaksinen om én til to uker.