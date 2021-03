Weng tok sin første verdenscupseier på tre år

Heidi Weng slo Ebba Andersson i kampen om seieren i verdenscupavslutningen på 30-kilometer jaktstart i Engadin i Sveits.

Dermed tok Weng hennes første verdenscupseier på tre år. Den forrige kom 7. januar 2018 i Tour de Ski.

– Det var utrolig gøy! Jeg var sliten underveis, men så tenkte jeg at min styrke er siste bakken, så kulle jeg bli kvitt Jessica og Stupak, så måtte det bli i siste bakken, sier vinneren til TV 2.

Ved målgang fikk hun jubel fra konkurrentene som unnet henne seieren.

– Det var utrolig stort. Jeg hadde bestemt meg for at jeg søren meg skulle bli sliten, så nå kan mamma og pappa være stolt over at jeg så stjerner i øynene i mål. I dag tok jeg ut alt jeg hadde og enda litt mer.

Landslagssjef Ole Morten Iversen var storfornøyd med Wengs prestasjon.

– Prestasjonen er stor den. Det som gjør det spesielt er at Heidi har hatt en litt rufsete sesong med utfordringer underveis og en dårlig start på VM, men hun lykkes bra på slutten. Hun får til det her i sesongens siste renn. Jeg unner henne det, jeg er fantastisk glad på Heidi sine vegne og det har blitt en bra sesongavslutning tross alt, sier han til TV 2.

– Undervurderte bakken

Den norske skiløperen rykket i fra i siste bakke og da klarte rivalen fra nabolandet aldri å ta Weng igjen. Det skulle likevel bli spennende på slutten da 29-åringen var dyktig sliten på oppløpet, men hun maktet å holde Andersson bak seg og kom i mål 4,5 sekunder foran svensken, som ble nummer to.

– Jeg undervurderte bakken, jeg trodde den var litt kortere enn den var. Der jeg trodde toppen var, var den ikke, så jeg ble litt satt ut, sier en lattermild Weng og tilføyer:

– Det holdt, men jeg følte Ebba nærmet seg og nærmet seg der.

Weng har hatt en strålende helg, da hun lørdag ble nummer to på 10-kilometeren i klassisk stil. Therese Johaug og Frida Karlsson sto begge over avslutningshelgen i Engadin.

Verdenscupseieren var Wengs tolvte i karrieren. Hun har også vunnet verdenscupen to ganger sammenlagt.