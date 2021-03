Siden pandemien brøt ut i Norge har innvandrere, og nesten akkurat de samme gruppene, vært overrepresentert i smittestatistikken og i antall sykehusinnleggelser.



Det samme er tilfellet i våre naboland.

Sammen med forskere i Sverige og Danmark skrev professor Esperanza Diaz en rapport, publisert i Lancet Migration, om smitten blant innvandrere i de tre landene, og myndighetenes håndtering av den.

Resultatet var overraskende.

– Det var nøyaktig det samme. Ingen land hadde noen plan for innvandrere i det hele tatt. Man manglet en strategi, man manglet gode data, systematisk registrering av innvandrerbakgrunn, man manglet gode kommunikasjonskanaler med innvandrermiljøene.

Nå mener hun norske myndigheter må på banen:

– Vi må ha en nasjonal strategi for dette her, sånn at det ikke bare blir tilfeldige tiltak i fremtiden. Og dette må gjøres sammen med innvandrere selvfølgelig, sier Diaz.

STOVNER: I denne bydelen bor mange tett. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Sammensatte årsaker

Diaz har forsket på innvandrerhelse i over ti år. Hun er leder for Pandemisenteret, og professor ved institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen (UiB).

Det er foreløpig lite forskning på hvorfor innvandrere rammes hardest av korona, sier Diaz. Hun mener om lag 50 prosent kan forklares med økonomiske og sosiale faktorer.

– Mange innvandrere har stillinger og jobber som er spesielt utsatte, sier Diaz.

IKKE OVERRASKET: Diaz har forsket på innvandrerhelse siden 2008. Foto: TV 2

Blant annet er innvandrere overrepresentert i serviceyrker som renholder, hjelpepleier og i taxibransjen. Yrker der hjemmekontor ikke er mulig.

– De fleste menneskene fra Somalia som ble syke, ble sannsynligvis syke mens de kjørte andre nordmenn som hadde vært på reise, for de er drosjesjåfører, sier Diaz.

– Så har du dette med trangboddhet, det er flere som bor per kvadratmeter.

FHI: – Ser på årsaker

Prosentandelen som tester positivt for korona er betydelig høyere for utenlandsfødte enn norskfødte – 5,9 prosent utenlandsfødte mot 2,1 prosent norskfødte, ifølge en fersk rapport fra FHI.

Folkehelseinstituttet (FHI) er først nå i gang med å se på årsaker til dette.

– Vi har ventet på individdata på inntekt og ting som kan gi oss informasjon om trangboddhet og utdanning. Og nå har vi jo fått det fra SSB, men det tar litt tid før det kommer. Det er ganske ressurskrevende analyser, sa avdelingsdirektør for forskning og analyse i FHI, Thor Indseth, til TV 2 i forrige uke.

Personer med fødeland Pakistan, Somalia, Irak, Tyrkia og Afghanistan ligger høyt både for andel smittede og sykehusinnlagte.

Blant personer født i Norge har om lag 43 av 100 000 vært innlagt med covid-19, mens så mange som 134 av 100 000 med fødeland utenfor Norge har vært innlagt på sykehus.

«Lunken» interesse

I løpet av de over ti årene Diaz har forsket på innvandrerhelse, har interessen for fagfeltet vært «lunken», sier Diaz.

– Innvandrere blir syke når de er nesten 10 år yngre enn majoritetsbefolkningen. Det ser vi generelt når de utvikler diabetes og mange andre sykdommer.

Vi forstår fremdeles ikke hvorfor det er sånn, forklarer Diaz. Men at innvandrere er overrepresentert i antall sykehusinnleggelser, og ser ut til å bli sykere i yngre alder også av korona, er ikke overraskende.

– Vi trenger å studere disse tingene, vi trenger å forstå det. Men vi kan ikke si at alt har med kultur å gjøre, for det er veldig masse annet. Og vi kan ikke si at informasjon er det eneste. For vi har jobbet veldig mye med informasjon.

Under første bølge av pandemien, opprettet Diaz og kollegaer ved UiB nettsiden «Inncovid». Der oversatte de koronainformasjon til polsk, spansk, tamil, arabisk og somalisk.

– Hvis det var informasjon som var problemet, hadde ikke nøyaktig de samme gruppene vært overrepresentert i andre bølge, sier Diaz.

– Innvandrere må involveres mer

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) sier regjeringen igangsatte flere tiltak tidlig i pandemien for å nå ut til innvandrerbefolkningen.

Oversettelse av informasjon, tilskudd til frivillige organisasjoner for å spre informasjon, kampanjer og informasjonspakker er blant tiltakene hun nevner.

– Men spørsmålet er om de traff godt nok, sier Melby.

Hun retter en stor takk til ressurspersoner og frivillige innvandrerorganisasjoner som har hjulpet til med å spre informasjon, og mener de må involveres enda mer.



MÅLRETTE TILTAK: Integreringsminister Guri Melby (V) mener innvandrere må involveres mer når det utarbeides tiltak. Foto: Petter Sørum Johansen / TV 2

– Den lærdommen vi har høstet under denne pandemien vil vi ta med oss videre for å sikre at vi har gode planer og verktøy for å nå ut med informasjon til hele befolkningen, sier Melby.

TV 2 har fortalt om somaliske Ismahan Ahmmed, som flere ganger har opplevd å bli kalt «smittespreder» på gaten av tilfeldige personer.

– Vi skal ikke drive og fordele skyld. Jeg mener det er riktig å ha god informasjon om hvordan smittetallene er, og dermed målrette arbeidet vårt utfra det, sier Melby.

– Det store flertallet også av innvandrerbefolkningen, følger jo smittevernreglene.