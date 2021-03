– Håper på avklaring i løpet av en uke eller to

Vaksineringen av AstraZeneca-vaksinen er satt på vent i Norge. Legemiddelverket sier at vi kan vente oss en avklaring om én til to uker.

Tre helsearbeidere under 50 år er innlagt på Rikshospitalet i Oslo med blodpropp etter å ha fått AstraZeneca-vaksinen.

Legemiddelverket og Folkehelseinstiuttet undersøker nå om det er en sammenheng mellom vaksinen og blodproppene.

Torsdag satte helsemyndighetene vaksineringen av AstraZeneca-vaksinen på pause etter flere tilfeller av blodpropp i andre europeiske land.

Legemiddelverket ser for seg at de vil komme med en konklusjon om ikke altfor lenge.

NESTE UKE: Steinar Madsen i Legemiddelverket sier at EUs konklusjon om AstraZeneca-vaksinen og blodpropp vil komme neste uke. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Vi håper at vi skal komme med en avklaring i løpet av en uke eller to, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket til TV 2 søndag.

Det europeiske legemiddeltilsynet (EMA) har også satt i gang undersøkelser etter at flere land har meldt om blodpropptilfeller etter vaksinering med AstraZeneca.

Madsen sier at konklusjonen til EMA trolig vil komme i slutten av neste uke.

– Veldig sjeldent

Fredag ble helsemyndighetene orientert om et uventet dødsfall som følge av hjerneblødning på Tynset. Det var en helsearbeider i 30-årene som døde ti dager etter vaksinasjon. Dette tilfellet er inkludert i undersøkelsen helsemyndighetene gjør av vaksinen.

Lørdag avviste AstraZeneca overfor TV 2 at vaksinen vil føre til økt fare for blodpropp.

De sier at deres analyser viser at koronavaksinen ikke har vist tegn til økt risiko for blodpropp eller reduksjon av blodplater.

– Vi mener definitivt at det er en trygg vaksine, sa kommunikasjonsdirektør i AstraZeneca Norden, Jacob Lund, til TV 2.

Steinar Madsen i Legemiddelverket sier at blodpropptilfellene er veldig sjeldne.

– Det er ikke tegn til at vaksinen gir flere blodpropper i den store befolkningen. Man må skille mellom det som rammer hele gruppen og enkelte uheldige enkeltpersoner, sier Madsen.

– Er det uheldige tilfeller?

– Det er nettopp det vi må finne ut, sier han.

Håper folk vil vaksinere seg

Fagdirektøren sier at de samarbeider tett med Rikshospitalet for å få data fra pasientene.

Selv med disse hendelsene håper Madsen at folk ønsker å vaksinere seg.

– Vaksinasjon er det eneste som kan berge oss gjennom pandemien, sier han.

Han sier at situasjonen er veldig lei, og han sier at de veldig gjerne skulle ha vært foruten dette.

– Det vi kan love, er å komme ut med alt vi vet. Befolkningen kan stole på at vi skal si alt vi vet, sier Madsen.

Flere eksperter som TV 2 snakket med i går, sa at det er riktig at myndighetene setter vaksinasjonen med AstraZeneca-vaksinen på pause. Men de sier det likevel er forsvinnende liten risiko for at de som nå er vaksinert, skal få blodpropp.