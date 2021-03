Bokselegende døde uventet

– Jeg er lei for at jeg må komme med denne triste nyheten. I dag døde dessverre min elskede ektemann Marvelous Marvin uventet i sitt hjem i New Hampshire, skriver bokse-legendens kone, Kay G. Hagler på Facebook.

Marvelous Marvin Hagler var regjerende mellomvektsmester i over syv år i perioden 1980 til 1987.

– Familien ber om respekt for at vi ønsker ro i denne utfordrende perioden, skriver hun.

Han vant 62 av de av de 65 proffkampene han gikk i løpet av sin karriere. Kun en av kampene endte med tap. 52 av kampene avgjorde Hagler på knockout.

BOKSING: «Marvelous» Marvin Hagler la opp i 1987 som 32-åring etter å ha tapt en omstridt kamp mot «Sugar» Ray Leonard. Her fra tredje runde i kampen, som Leonard vant med knapp margin. Arkivfoto: Lennox McLendon / AP / NTB

Marvin Hagler, som fikk tilnavnet «Marvelous», var aktiv mellom 1973 og 1987. Han sto for noen av de meste legendariske kampene i det som er regnet som boksingens gullalder.

Den mest omtalte seieren var mot Thomas «Hitman» Hearns i Caesars Palace i Las Vegas i 1985. Kampen varte bare i litt over åtte minutter, men er regnet som en av sportens klassikere.

Begge bokserne ble skadd i kampen. Hearns fikk et brudd i høyrehånden, mens Hagler fikk et kutt i hodet tidlig i andre runde. Han til legetilsyn i den tredje runden, og kampen fortsatte. Hagler slo like deretter Hearns i bakken. Hearns reiste seg igjen, men kollapset i armene på dommeren.

Hagler la opp i 1987 som 32-åring etter å ha tapt en omstridt kamp mot «Sugar» Ray Leonard, som gjorde comeback etter noen år utenfor ringen.

Etter sin aktive karriere var Hagler skuespiller og boksekommentator.