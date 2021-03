Pfizer-direktør: – Vaksine vil være klar for barn mellom 12 og 16 år om noen få uker

Administrerende direktør i Pfizer, Albert Bourla lovet i et intervju med israelske medier denne uken at deres koronavaksine vil være ferdigtestet for bruk på barn mellom 12 og 16 år om få uker.

Et tema som til nå ikke har vært aktuelt, er hvorvidt barn skal vaksineres. Vaksinene som hittil er godkjent, er ikke testet på barn, ennå.

Derfor har det ikke blitt anbefalet å vaksinere personer under 16 år med Pfizer Biontech og personer under 18 år med Moderna og AstraZeneca.

Overlege Margrethe Greve-Isdahl ved FHI sa til forskning.no i januar at det er for tidlig å si om barn vil bli vaksinert i Norge.

– Vi må først se hvordan vaksinen virker når mange har blitt vaksinert. Vi vet fortsatt ikke om den beskytter så godt mot at viruset blir spredd mellom mennesker. Om den ikke gjør det, er det ikke så god grunn til å vaksinere alle. Da er det smartere å bare vaksinere de som har risiko for å bli alvorlig syk, sa Greve-Isdahl.

«Barn har også lavere sykdomsbyrde enn resten av befolkningen», skriver FHI på sine hjemmesider.

Men mange av legemiddelfirmaene som til nå har fått godkjent sine koronavaksiner rundt om i verden, er i skrivende stund i gang med å teste de ut på barn og unge.

I februar startet AstraZeneca et frivillig studie på 300 barn, som skulle se på hvordan barn mellom 6 og 17 år påvirkes av vaksinen. Det samme gjorde produsenten Moderna, som annonserte at de startet et studie med 3.000 barn i samme alderssegment.

VAKSINE-TOPP: Administrerende direktør i legemdidelseslskapet Pfizer kom denne uken med en oppdatering vedrørende status på vaksinetestingen på barn. Foto: Drew Angerer / AFP / NTB

Klar om få uker

Men først ut av alle med barnevaksine-studiene, var naturlig nok selskapet som først fikk sin koronavaksine godkjent for voksne, nemlig Pfizer Biontech. De startet vaksinetesting på barn allerede i oktober 2020.

Nylig registrerte de også over 2.000 barn mellom 12 og 15 år for kliniske studier, med håp om å få resultater innen få måneder.

Denne uken kom Pfizers administrerende direktør, Albert Bourla med nyheter på den fronten.

– Vaksinen vil være klar for barn mellom 12 og 16 år om noen få uker, sa Bourla til en israelsk tv-kanal ifølge The Times of Israel.

Han presiserte overfor kanalen at man fortsatt er avhengig av at den godkjennes av Den amerikanske legemiddelmyndigheten FDA.

Bourla uttrykte også at han tror vaksinering av barneskolebarn kan bli mulig innen året er omme.

I VAKSINE-TET: I Israel har de kommet så langt med vaksineringen at selv tenåringer får vaksine. Foto: Jack Guez / AFP / NTB

Fokus på barnevaksiner

USA har som målsetning å kunne påbegynne vaksinering av barn i landet i stor skala til høsten.

– Vi forventer at ungdomskoleelever vil kunne vaksineres til høsten. Kanskje ikke den første høstdagen, men definitivt tidlig på høsten, sa USAs ledende smittevernekspert, Anthony Fauci onsdag ifølge LA Times.

Han mener det er et viktig grep for å kunne nå immunitet i befolkningen.

– Når du får det overveldende flertallet av befolkningen vaksinert, blir virusnivået i samfunnet så lavt at risikoen for infeksjon blir liten, sa Fauci.

Israel er kanskje landet i verden som har kommet lengst i å vaksinere sin befolkning. Ved hjelp av egne vaksineavtaler med legemiddelfirmaer har landet klart å skaffe til veie flere vaksiner enn de fleste andre land.

Til nå har minst 44 prosent av befolkningen fått den andre vaksinedosen og mer en 50 prosent av befolkningen fått den første dosen.

De har også startet å vaksinere ungdom over 16 år.

De uttrykker et enda mer offensivt vaksinemål hva gjelder barnevaksinering. Landets helseminister uttalte torsdag at de tar sikte på å starte vaksinering av barn mellom 12 og 15 år ved månedsskifte mai-juni.

Grundig prosess

Da studiene gjort på voksne av Pfizer Binotech-vaksinen var klare, ble den sendt til godkjenning hos FDA, siden Pfizer er et amerikansk selskap. Så ble den videre vurdert og gitt betinget godkjenning av Det europeiske legemiddelbyrået (EMA).

Da EMA godkjente Pfizer Biontech-vaksinen 21. desember 2020, var den klar for bruk i Norge. Når en vaksine gis betinget godkjenning, vurderes den løpende videre, og EMA vurderer data fra studier ettersom de blir klare.

«Betinget godkjenning gis for ett år av gangen og gis før man har langtidsdata om effekter og bivirkninger. Det stilles derfor krav om at vaksineprodusentene forsetter med studiene sine», skriver Statens legemiddelverk på sine sider.

Barn har kraftigere immunforsvar

– Alle forventer at når vi tester dette - først på ungdommer, deretter eldre barn, så de minste barna - vil koronavaksinen fungere, sa legen William Schaffner, som er spesialist på smittsomme sykdommer ved Vandervilt University til The New York Times.

Schaffner er også vaksinerådgiver ved Center for Disease Control and Prevention(CDC) i USA.

Han forklarer også at barn har et mer aktivt immunforsvar enn voksne, og at de derfor også kan få en sterkere reaksjon av vaksinen som feber, muskel- og leddsmerter og utmattelse.

– Det kan hende de blir slått ut i en dag eller to lengre enn voksne, sa han og fortsatte:

– Man vil virkelig vite hva foreldre kan forvente om vaksinen blir gitt til deres barn. Man ønsker å være i en situasjon der man kan fortelle hvordan de reagerer de første 24- til 48 timene etter å ha tatt vaksinen. Åpenbart vil vi føle oss trygge på at vi kan fortelle foreldre at den er trygg, sa Schaffner til avisen.

Immunitet i befolkningen

Forskere har anslått at mellom 70 og 90 prosent av befolkningen må oppnå immunitet for at det skal bli flokkimmunitet.

– Ikke alle voksne kommer til å ta vaksinen fordi enkelte er skeptiske til å ta vaksine, og noen har sårbare immunforsvar som ikke reagerer på vaksinen. Jeg tror vi må inkludere barn om vi skal oppnå flokkimmunitet, sa Emely Erbelding, som er lege med smittsomme sykdommer som spesialfelt ved det nasjonale helseinstituttet i USA til NY Times.

Den siste tiden har ulike virusmutasjoner, som man mistenker er mer smittsomme, spredt seg hyppig her til lands. Det er også gjeldende blant barn.

– Barna blir smittet og kan nok også smitte hverandre. Det ser ut til å skje i større grad for de nye virusvariantene enn hva vi har sett tidligere, da barn i veldig liten grad smittet noen, sa Greve-Isdahl i FHI til Dagsavisen i februar.

Det er fortsatt usikkert i hvilken grad vaksinen hindrer smittespredning, men foreløpige data tyder på at koronavaksinen også vil begrense smittespredning.