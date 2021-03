13 år etter at datteren ble drept vil han gå til Stortinget med varsel mot UD

Odd Petter Magnusen vil levere et varsel mot Utenriksdepartementet til Stortinget. Han mener de ikke har gjort jobben sin i arbeidet med å få mistenkte Farouk Abdulhak utlevert til britiske myndigheter.

13 år etter at 21 år gamle Martine Vik Magnussen ble drept i London, legger pappa Odd Petter blomster ved graven hennes på Asker kirkegård.

Fremdeles går det knapt en dag uten at han tenker på datteren, og livet hun har blitt frarøvet.

– Dagen er vanskelig for oss. Både for meg personlig og for resten av familien, sier han.

– Jeg tenker på Martine når jeg står ved graven hennes. Dette blide, velmenende, gode mennesket. Og selvfølgelig det at vi har mistet henne.

GRAVSTEN: Martine Vik Magnussen ligger gravlagt på Asker kirkegård sammen med sine besteforeldre. Foto: Ingvild Gjerdsøe

Varsel til Stortinget

Martines studiekamerat Farouk Abdulhak er den eneste mistenkte i drapssaken. Han forlot Storbritannia kun timer etter at hun ble drept, og har siden levd i skjul i Jemen. Nå skal han befinne seg i Sana, nord i det Houthi-kontrollerte området i landet.

Jemen har ingen utleveringsavtale med Storbritannia, og saken har siden stått uten et punktum.

Magnussen har flere ganger tidligere vært svært kritisk til Utenriksdepartementets innsats i saken. Nå opplyser han at han innen kort tid vil levere et varsel til Stortinget i et forsøk å å skape politisk trykk mot UD.

– Jeg har dessverre funnet det nødvendig å måtte gå til en varslingssak mot UD på grunn av den unnfallenhet fra deres ståsted, sier Magnussen.

OPPGITT: Odd Petter Magnussen mener han ikke får hjelp av UD i saken der datteren er drept. Foto: Ingvild Gjersøe

Han opplever at utenlandske myndigheter har vist langt større engasjement i å bidra med å opprette kontakt med de kontrollerende myndighetene i Jemen.

– Vi har hatt fantastisk oppfølging fra britiske myndigheter, amerikanske myndigheter, og sveitsiske myndigheter. Vi har også fått støtte fra Sverige, og det tyske utenriksdepartement. Men engasjementet fra norske myndigheter uteblir, sier han.

– Dette har skjedd spesielt under den sittende regjeringen. Vi har hatt intens kommunikasjon med UD hvor vi har påpekt deres åpenbare handlingsrom, men det har ikke gitt resultater. Vi må forsøke å få andre myndigheter til å se på holdbarheten av UDs linjer i denne saken med tanke på manglende konkrete grep i saken mot Jemen. Altså grep vi har sett de har benyttet seg av i andre saker.

Magnussen ønsker ikke å gjøre det kjent i detalj hva kritikken går ut på før varselet er klart. Det vil ifølge ham selv være skje i løpet av kort tid.

– Det er feil at jeg påklage UD på denne måten, så mange år etter, sier Magnussen.

– Britiske myndigheter holder i etterforskningen

Utenriksdepartementet har blitt forelagt informasjonen om den kommende varslingen.

De sier at de yter bistand i tråd med det som er retningslinjer for når nordmenn dør i utlandet, men viser til at det er britiske myndigheter som holder i drapsetterforskningen.

«Konsulær bistand er en av utenrikstjenestens viktigste oppgaver. Utenrikstjenesten yter konsulær bistand innenfor de rammene som følger av utenrikstjenesteloven og stortingsmeldingen Bistand til nordmenn i utlandet.

I denne saken ble det først gitt konsulær bistand i forbindelse med dødsfallet. Når norske borgere blir utsatt for kriminelle handlinger i utlandet, er det imidlertid myndighetene i landet hvor den kriminelle handlingen finner sted som er ansvarlig for etterforskning og straffeforfølgning. I Martine-saken er det britiske myndigheter.

Fra norsk side er det gjennom årenes løp gjort mye arbeid med sikte på å støtte og utfylle en solid britisk innsats. Dette arbeidet fortsetter. Departementet har forståelse for den frustrasjon familien til Martine Vik Magnussen føler over at saken fortsatt er uløst,» skriver kommunikasjonsrådgiver Ragnhild Simenstad i en e-post til TV 2.

Hemmelig kontakt

Denne høsten var det for første gang hemmelig kontakt med advokatene til Farouks far Shaher Abdulhak.

TV 2 har tidligere omtalt hvordan representanter fra Martine-stiftelsen opplevde at det var en positiv utvikling i samtalene, og advokatene til Martines familie hadde fått signaler om at saken ville løftes «til neste nivå».

Men så kom nyheten om at Farouks far, den mektige forretningsmannen Shaher Abdulhak, hadde dødd.

Den foreløpige avtalen inneholdt et konkret rammeverk med betingelser for en utlevering. Disse betingelsene åpnet blant annet for at Farouk kunne sone en eventuell straff i sitt fødeland.

MARTINE-STIFTELSEN: Advokat Patrick Lundevall-Unger er leder i Martine-stiftelsen. Foto: Gorm Kallestad

Leder for Martine-stiftelsen, Patrick Lundevall-Unger, sier til TV 2 at de ikke har lykkes i å gjenopprette kontakten siden. Han sier de har informasjon om at det er moren til Farouk som nå har tatt kontroll i familien. Han mener hun holder nøkkelen til en løsning i saken.

– Moren må ta til fornuft, og nå skjønne at Farouk må komme på banen for å forhandle, sier Lundevall-Unger.

– Jeg vil ikke gi opp kampen

Det er London Metropolitan Police på Scotland Yard som har holdt i drapsetterforskningen siden 2008.

Denne helgen publiserte de en appell i anledning 13-årsdagen siden drapet skjedde. Der ba de nok en gang mistenkte Abdulhak å melde seg.

– I løpet av de siste 13 årene har Martines familie og mine etterforskere holdt denne saken i offentlighetens bevissthet. Det må være klart for Farouk Abdulhak at saken ikke vil forsvinne, og hans status som ettersøkt forblir uendret, sier James Howarth , som leder etterforskningen av drapet ved Metropolitan Police.

– Jeg vil ikke gi meg i kampen for rettferdighet for Martines familie, sier han.

Howarth er den tredje etterforskeren til å lede saken. Han tok nylig over fra etterforsker Andy Partridge.