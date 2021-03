I dag kan norsk Qatar-boikott bli en realitet

Følg fotballtinget fra kl.12.00 på tv2.no!

Fristen for å melde inn forslag til saker som skal behandles på søndagens fotballting måtte være innsendt 16 uker før forbundstinget.



Men selv om fristen for å melde inn saksforslag til tinget gikk ut i november i fjor kan Fotball-Norge ta stilling til Qatar-boikott på fotballtinget senere i dag.

Dette er forutsetningene for Qatar-boikott på fotballtinget:

Benkeforslag

2/3 må stemme ja for at boikott skal kunne stemmes over på tinget

Fotballtinget er Fotball-Norges øverste organ. Det er der alle lover og regler for forbundet vedtas. Siden et eventuelt forslag om norsk boikott av Qatar-VM ikke er et lovendringsforslag, vil et flertall være nok til å gi et vedtak.

Samtidig ønsker Norges Fotballforbund, som ikke håper det kommer en avstemning om en VM-boikott lørdag, å utsette beslutningen og har varslet et ekstraordinært ting søndag 20.juni der Qatar-problemstillingen blir hovedtema.

– Vi skal belyse alle sider av spørsmålet om en eventuell boikott og lage en god saksfremstilling. Det blir et bredt sammensatt utvalg som vi ikke har bestemt ennå, som skal jobbe med spørsmålet, har fotballpresident, Terje Svendsen, uttalt om det ekstraordinære tinget.

Likevel kan en Qatar-boikott bli tema på søndagens fotballting dersom det kommer opp som benkeforslag og i ytterste konsekvens blir vedtatt på søndagens ting.

Vedtakene på fotballtinget forplikter styret og administrasjonen i NFF.

Martin Ødegaard, Norges nye landslagskaptein, håper at fotball-Norge ikke lander på VM-boikott.

– Personlig så tenker jeg at det er bedre å unngå en boikott og å være til stede. Vi er et land som ikke har vært i et mesterskap på over tjue år. Hvis vi nå skulle boikottet før i det hele tatt en kvalik har startet så er jeg usikker på hvor mye oppmerksomhet det hadde fått. Selvfølgelig vekker det oppmerksomhet, men jeg mener det er andre måter å gjøre det på for å forsterke budskapet.

Landslagssjef Ståle Solbakken ønsker heller ikke at Qatar-boikott blir utfallet etter søndagens fotballting.

– Det er komplisert, det er supervanskelig. Og jeg er kanskje litt naiv, men jeg har fortsatt den lille troen på at menneskeheten at om vi er innenfor og bruker de korrekte virkemidlene, så kan vi få ting i riktig retning. Jeg tror det kan gi større resultater, sier Solbakken.

I et stort TV 2-intervju tidligere denne uken nevnte ikke Solbakken konkrete tiltak på direkte spørsmålet, men i løpet av intervjuet med TV 2 skisserte han likevel flere konkrete påvirkningsmuligheter:

– Jeg tror vi går inn mot 20 kritiske måneder nå der vi kan sette et ekstremt søkelys på forholdene i Qatar. Det kan være at det gjør vondt nå, men det kan gjøre at mennesker får det bedre på sikt, sier Solbakken.

– Et krav som jeg tror kan være bra, er jo for eksempel å åpne opp for at journalister får reise rundt fritt i Qatar og spørre, grave og lage egne forutsetninger for å mene. Det er selvfølgelig veldig seint, men det er en åpenhet jeg tror mange hadde sett på som et stort skritt framover, sier Solbakken.

– Jeg tror også at vi som A-landslag kan lage aksjoner. Vi kan finne på ting som kanskje verden ser. Idretten kan sende signaler, det viser blant annet Black Lives Matter-kampanjen, sier Solbakken.

Fotball-VM i Qatar avholdes mellom 21. november og 18. desember i 2022.

