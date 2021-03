Kriseledelse flyttet seg selv frem i vaksinekøen

Da vaksinasjonen mot koronaviruset begynte i Norge i slutten av desember i fjor, satte Folkehelseinstituttet opp en prioriteringsliste for hvem som skulle få vaksinen først.

Nasjonale retningslinjer sier at eldre og syke skal få vaksinene først, og at et visst antall skal tildeles helsepersonell.

I Færder kommune valgte de imidlertid å gjøre ting litt annerledes. Kriseledelsen i kommunen satte seg selv tidlig i køen da smitten eskalerte i kommunen, og denne uken fikk ordfører Jon Sannes Andersen (Ap) og hele hans ledergruppe den første dosen.

Saken ble først omtalt i Tønsbergs blad.

– Merkelig

Det har fått flere til å reagere. Blant dem er Venstre-politiker og stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad.

– Mye kan argumenteres for at medlemmer av regjeringen, Stortinget, helsemyndighetene etc. burde gå foran i køen. Men jeg har ikke hørt en eneste i disse organene ta til orde for noe slikt. Det har med tillit å gjøre, skriver han i et innlegg på Facebook-gruppen Færdertinget.

Til TV 2 sier Grimstad at han reagerte fordi han synes saken virket merkelig.

– Jeg mener det er helt avgjørende at vi følger politiske signaler, som kommer enten fra helsemyndighetene eller fra kommunene som har hånd med lokale bestemmelser. Men i dettet tilfellet kan ikke kommunene overprøve nasjonale retningslinjer. Det skader tilliten til hele systemet. Og vi er veldig avhengig av det, sier Venstre-politikeren.

Forstår reaksjonen

Han sitter selv i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, og har vært klar på at han mener eldre og sårbare skal prioriteres – samt helsepersonell som er i direkte kontakt med pasienter.

Grimstad forstår at befolkningen reagerer.

– Jeg ser den sterke reaksjonen på sosiale medier. Men jeg håper virkelig at folk ikke mister tilliten til kommuneledelsen. De kommende månedene er vi helt avhengige av at kommuneadministrasjonen og ordføreren har tillit til måten de håndterer dette på, også får andre dømme han og hans vurderinger i denne saken, sier stortingspolitikeren.

– Beklager

Ordfører Jon Sannes Andersen sier til TV 2 at han ble spurt om han ville vaksineres forrige onsdag.

– Jeg sa ja. Det burde jeg ikke gjort. Jeg burde stilt meg i køen, og det har jeg beklaget, sier han.

Ordføreren mener imidlertid det er viktig at de som sitter i ledergruppen holder seg oppgående.

– Det at de har fått vaksinen, mener jeg er riktig.

– Men er det i tråd med nasjonale retningslinjer?

– Jeg har ikke lest meg opp på skriv fra FHI.

– Burde ikke du som ordfører ha gjort det?

– Jeg har ikke ytterligere kommentarer til det, sier Andersen.

Han mener de har fulgt FHI sine råd så langt i vaksineringen, og at de kommer til å fortsette med dette.

– Fulgte anbefalinger

Ordfører Andersen sier at det var kommunedirektør Torill Eeg som tok den endelige avgjørelsen om hvordan vaksinasjonen skulle gjennomføres, og at det var hun som ga ham tilbud om vaksine.

Eeg sier til TV 2 at hun har tatt avgjørelser knyttet til vaksinasjon i samråd med kommuneoverlegen. Hun sier de har vært 100 prosent lojale til anbefalingene fra FHI hele veien. Det var da smitten eskalerte i Færder i uken som var at de bestemte at det var på tide å vaksinere kommunens ledelse i kriseledelsen.

– Da ble det bestemt at resten av ledergruppen skulle få vaksine. Det er min ledergruppe, pluss ordfører og kommuneoverlegen, som har fått, sier Eeg.

Hun sier ordføreren ble vaksinert sammen med flere hundre innbyggere på kommunens vaksinasjonsted

– Det er ikke noe hemmelighold rundt dette.

– Kommunen skal også driftes som normalt. Det er mulig vi vurderte feil der, men sånn som smitten er i Færder kommune, ble det vurdert slik at ordføreren har en viktig rolle i den daglige driften med gjennomføring av blant annet kommunestyremøter, formannskapsmøter og deltagelse i andre organer og samarbeid.

I kommunen har Eeg selv blitt kritisert for at hun ikke informerte formannskapet om vaksineringen av kriseledelsen.

– Den kritikken tar jeg. Det burde jeg gjort. Kriseledelsen har blitt vaksinert på ulike tidspunkt. Det er benyttet restvaksiner etter vaksinering av helsepersonell der personer er uteblitt fra vaksineringen, i stedet for at disse skulle bli destruert, videre er det underliggende sykdom, og kritisk helsepersonell blant de vaksinerte. Hadde jeg visst at det skulle få denne oppmerksomheten, så hadde jeg selvsagt informert om hvordan dette er håndtert, sier Eeg.