Det er for tidleg å ta fra spillerne muligheten til å påvirke

I går tok Ståle Solbakken ut sine antatt beste menn til å representere Norge i første kvalifiseringskamp for VM i Qatar. Eit svært omdiskutert mesterskap som for første gang skal arrangeres i eit muslimsk land, under heilt andre forhold enn vi er vant med; med seriøse brudd på fundamentale menneskerettigheter som bakteppe.

Erlend K. Hanstveit, konstituert forbundsleder i NISO. Foto: niso.no

For å bestemme om Norge skal delta i dette mesterskapet har supportere, klubber og forbund engasjert seg i ein boikott-debatt som springer ut av ein felles enighet om at mesterskapet aldri skulle blitt lagt til Qatar.



Det mangler eit viktig element i denne beslutningsprosessen. Og sjølv om vi berømmer dei forskjellige meningsbærere i denne debatten for ikkje å kreve svar fra spillerne, ønsker vi å være tydelige på dette:



Spillerne må få tid og rom til å ta eit veloverveid valg om dei skal uttale seg om deltaking, boikott eller andre markeringsformer i forbindelse med mesterskapet. At Norge som fotballnasjon skal ta denne bestemmelsen uten spillernes meining, er å ta ein avgjørelse på et fattigere beslutningsgrunnlag. Og ein markering fra spillerne i forkant av, eller under, mesterskapet kan være mange ganger meir kraftfull enn boikott før kvalifiseringen er i gang. Å meine noko anna er å ikkje anerkjenne hvilken global påvirkningskraft våre spillere har.



Videre vil vi også verne om retten spillerne har til å ikkje uttale seg i spørsmålet, dersom dette blir utfallet. Som henger sammen med hvilket ansvar spillerne har for at mesterskapet ble lagt til Qatar.



Vår nyutnevnte kaptein Martin Ødegaard var 12 år da FIFA valgte Qatar som arrangørland. Erling Braut Haaland var 10 år. Å seie at motstanden burde komt ved tildeling er det derfor andre enn spillerne som skal svare for.



Våre landslagsspillere har hatt drøye 24 timer på å ta inn over seg at de er blitt tildelt oppdraget med å representere Norge i VM-kvalifiseringen. Å boikotte er eit veldig annet spørsmål fra et tilskuerperspektiv enn for en spiller. Vi bør derfor gi spillerne meir tid på å sette seg inn i dei problemstillingene som er knytta til det kommande mesterskapet.



NISO sitt landsmøte er satt til 15. juni. Då skal våre 1500 utøvere ta stilling til spørsmål knytta til deltaking i Qatar-VM og korleis vi skal forholde oss til tilsvarende mesterskapstildelinger i framtida.



Innen det bør ikkje Norge som fotballnasjon ta ein beslutning for eller mot boikott - fordi spillerstemmene må lyttes til i dette spørsmålet.