Kritisk til NFF: – Jeg synes det er slapt at de ikke har tatt det på alvor

– Jeg tenker det viktigste nå er hvordan fremmer vi endringer.

Som sylfersk landslagskaptein skal Martin Ødegaard ta stilling til det viktigste verdispørsmålet i norsk fotball på lang, lang tid.

– Personlig så tenker jeg at det er bedre å unngå en boikott og å være til stede. Vi er et land som ikke har vært i et mesterskap på over tjue år. Hvis vi nå skulle boikottet før i det hele tatt en kvalik har startet så er jeg usikker på hvor mye oppmerksomhet det hadde fått. Selvfølgelig vekker det oppmerksomhet, men jeg mener det er andre måter å gjøre det på for å forsterke budskapet.

KAPTEIN: Martin Ødegaard er Norges nye landslagskaptein. Foto: Fredrik Varfjell

Flere har tatt til orde for å boikotte VM i Qatar blant annet som følge av en rekke brudd på menneskerettighetene.

- Det er veldig bra at det er en diskusjon og interesse. Det sier mye om landet vårt, mener Ødegaard.

På fotballtinget på søndag kan det allerede bli besluttet om Norge bør boikotte et VM i Qatar. Flere eliteklubber har tatt til orde for at de ønsker det.

Ole Kristian Sandvik forbereder et innlegg på fotballtinget på søndag. Han er styremedlem i Norsk Supporterallianse og skal fremme forslaget om boikott på vegne av klubben sin, Oslo-Ørn.

Styremedlem i Norsk Supporterallianse Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Fordi norsk fotball må si i fra at grov korrupsjon, menneskerettighetsbrudd og over 6500 døde arbeider er langt over grensen for hva fotballen kan godta. Nå har forbundet prøvd dialog og når dialogen ikke har fungert i ti år er det på tide med andre virkemidler.

TV 2-kommentator kritisk til NFF

TV 2s sportskommentator, Mina Finstad Berg har fulgt debatten med interesse siden Qatar fikk tildelt mesterskapet.

- Personlig mener jeg det er veldig mange gode argumenter for å boikotte mesterskapet i Qatar. Det har jeg ment helt siden tildelingen og siden det kom frem hvordan Qatar har fått det mesterskapet.

Men Fotballforbundet ønsker å utsette beslutningen til et ekstraordinært ting 20.juni for å utrede forholdene og ha et godt nok grunnlag for beslutningen. Det synes Finstad Berg er slapt.

TV 2s sportskommentator, Mina Finstad Berg er kritisk til en utsettelse av boikott-spørsmålet. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2.

– Jeg har forståelse for at NFF har behov for å samle inn kunnskap, men jeg synes det er veldig, veldig rart at man ikke har innhentet den informasjonen tidligere. Allerede for fire år siden sa Terje Svendsen at han var i mot en boikott av Qatar-VM og viste til nettopp dialog. Da skulle man tro at NFF hadde hentet inn kunnskapen om hvordan en konsekvens av boikott ville få allerede da. Jeg synes det er litt slapt at man ikke har tatt dette på alvor tidligere for dette er en diskusjon som har pågått i mange miljøer i lang tid.

Det er Sandvik enig i.

– Nå har de hatt ti år på å konsekvensutrede dette og det er bare tull at de trenger mer tid, det er bare et argument for å utsette beslutningen.

Slik svarer NFF

Fotballpresident, Terje Svendsen sier i en SMS til TV 2 lørdag kveld at de trenger mer tid.

TID: Fotballpresident, Terje Svendsen mener de trenger mer tid. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Noen vil ha en rask avklaring, andre ønsker å bruke mer tid. Vi trenger å utrede og vurdere sentrale forhold og konsekvenser som må ligge til grunn for en forsvarlig og helhetlig debatt, vurdering og beslutning av hva som er best egnede tiltak og virkemidler i Qatar-saken. Spesielt når det gjelder tildelingen og deltagelse i internasjonale mesterskap og klubbturneringer generelt.

Men Mina Finstad Berg mener timingen for en norsk boikott er god.

– Det er mer oppmerksomhet rundt det norske landslaget også internasjonalt nå på grunn av blant andre Ødegaard, Jens Petter Hauge, men først og fremst Haaland som er et av de heteste unge talentene i den internasjonale toppfotballen.

Men Martin Ødegaard mener det er flere måter å påvirke på.

– Sånn jeg oppfatter det er det mange som er interessert i å påvirke. Vi har sett det med "black lives matter " og den type ting så det er mye som kan gjøres. Hvis vi skulle klarte å kvalifisere oss for første gang på over tjue år så kunne vi gjøre noe under veis i et mesterskap og det hadde skapt utrolig mye oppmerksomhet.