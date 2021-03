Fant levningene til Sarah (33) i en bag – politimann fengslet

Fredag kveld bekreftet britisk politi at de hadde funnet levningene til 33 år gamle Sarah Everard i et skogområde i Kent i London.

Everard ble meldt savnet 3. mars, og en storstilt leteaksjon ble iverksatt etter kvinnen.

Drapet på Everard har fått enormt med oppmerksomhet, og tok en ny vending da det ble kjent at politimannen Wayne Couzens var pågrepet, mistenkt for å stå bak kidnappingen og drapet på 33-åringen.

Ifølge britiske medier begynte Couzens som politimann i 2018.

Politimann fengslet

Liket av den 33 år gamle kvinnen ble identifisert via tennene etter at levningene hennes ble funnet i en bag. Det kom frem under et rettsmøte lørdag, skriver The Telegraph.

Den pågrepne politimannen var sterkt preget, og slet med å uttale sitt eget navn og fortelle når han var født og hvor han bodde.

I RETTEN: Den pågrepne politimannen møtte lørdag i retten. Foto: Elizabeth Cook

Ifølge The Telegraph så han ned i bakken under store deler av fengslingsmøtet.

Dommeren ba om at politimannen fengsles i første omgang til tirsdag 16. mars.

– Respekt til Sarah

Samtidig som rettsmøtet fant sted samlet hundrevis av personer seg i parken hvor den 33 år gamle kvinnen sist ble sett, 3. mars.

Blant de som møtte opp for å vise sin respekt var hertuginne Kate av Cambridge. Kilder tett på Buckingham Palace sier ifølge The Telegraph at hertuginnen var der av private årsaker.

– Hertuginnen ønsket å vise sin respekt til Sarah og hennes familie. Hun husker godt hvordan det var å gå rundt i London om kveldene før hun ble gift, sier kilder til avisen.

Tusenvis av kvinner har etter drapet på Everard delt historier om frykten for å bli overfalt og angrepet når man er ute og går på kveldstid.

På grunn av koronarestriksjonene er det planlagt en rekke digitale arrangementer i flere byer rundt omkring i Storbritannia.

SINNE: Drapet på Sarah Everard har skapt et stort sinne blant tusenvis av kvinner i Storbritannia. Foto: Hannah Mckay

– Den tragiske historien om Sarah Everard og den nasjonale oppmerksomheten den har fremprovosert, tegner et bilde over hvor mange kvinner som føler seg utrygge i gatene våre på grunn av seksuell trakassering og vold. Dette er et øyeblikk for refleksjon, men også for handling, sier Chloe Whyte.

Hun sto bak et arrangement i den skotske byen Edinburgh lørdag morgen.

– Vi vil ta til gatene så fort det er lovlig og trygt å gjøre det, sier hun videre ifølge BBC.