– Vanskelig å se en sammenheng mellom vaksinen og blodpropp

Ekspertene mener det var helt riktig å avbryte vaksineringen inntil videre. Likevel sier de at det er forsvinnende liten risiko for at de som nå er vaksinert skal få blodpropp.

Lørdag ble det kjent at tre helsearbeidere under 50 år er lagt inn på Oslo universitetssykehus med blodpropp. Deres tilstand beskrives som alvorlig. Alle tre har blitt vaksinert med koronavaksinen fra AstraZeneca.

Helsemyndighetene sier det er for tidlig å slå fast om det er en sammenheng mellom vaksinen og blodpropp, men dette kommer kun to dager etter at vaksinasjonen med AstraZeneca-vaksinen ble midlertidig stanset etter at en eldre kvinne i Danmark døde etter å ha fått blodpropp.

Nå utreder Legemiddelverket og norske helsemyndigheter om vaksinen øker sjansen for blodpropp. Eksperter TV 2 har snakket med sier at selv om man er blant de som er vaksinert, er det ingen grunn til panikk.

– Vanskelig å se en sammenheng

– Jeg har vanskelig for å forstå at det er en sammenheng mellom blodpropp og vaksinen, sier Gunnveig Grødeland.

Hun er forsker ved avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Oslo universitetssykehus.

Hun mener det var helt riktig å stanse vaksineringen inntil man ser om det er en sammenheng mellom vaksinen og sykdomstilfellene. Likevel klarer hun ikke forstå at vaksinen forårsake blodpropp.

FORSKER: Gunnveig Grødeland mener det er riktig å midlertidig avbryte vaksineringen med AstraZeneca-vaksinen. Foto: Rune Blekken / TV 2

– De bivirkningene som ville vært forventet ville vært knyttet til selve immunresponsen. Hvordan den immunresponsen skal øke graden av blødninger klarer jeg ikke se, sier Grødeland.

Flere tusen får blodpropp hvert år

Utredningen som nå er iverksatt av helsemyndighetene beveger seg langs to spor; det vil undersøkes om det er noe i vaksinen som kan forårsake blodpropp, og det vil sjekkes om det er en økt forekomst av blodpropp blant de som har mottatt vaksinen.

I Norge er det årlig mellom 7000 og 10 000 tilfeller av blodpropp. Det tilsvarer 135 til 192 i uken.

Lege og vaksinolog i Reiseklinikken, Gunnar Hasle, sier til TV 2 at det er viktig å huske at det ikke er veldig mange tilfeller som er dokumentert med tanke på hvor mange som har mottatt vaksinen. På verdensbasis har flere millioner mennesker fått AstraZeneca-vaksinen.

– Jeg tror ikke det er alarmerende med tre tilfeller. Men hvis det viser seg at det er mange flere, så skal ikke jeg si noe skråsikkert, sier Hasle.

Kan være noe unikt med koronaviruset

Det er en kjent sak at infeksjoner kan knyttes til økt fare for hjerte- og karsykdommer, men Grødeland mener dette ikke kan forklare disse blodpropptilfellene.

– Men det skal ikke være en sterk nok infeksjon. Så vidt jeg tenker kan det være en ny mekanisme som er spesifikk for koronaviruset, sier hun.

Det finnes flere typer legemidler som øker risikoen for blodpropp, blant annet p-piller. Her har man derimot kjennskap til hva det er som har utløst blodpropprisikoen.

I arbeid med vaksiner er det også veldokumentert at Pandemrix-vaksinen som ble utviklet i 2009 forårsaket enkelte tilfeller av narkolepsi. Her så man etter hvert en klar genetisk sammenheng, og avdekket årsaken.

Grødeland påpeker at det er svært mange på verdensbasis som har mottatt vaksinen, og at flere titalls tusen mennesker fikk den da den var under utvikling.

– Det er fortsatt ikke klart at det faktisk er en sammenheng. Det er viktig å teste dette godt nå, men det er en forsvinnende liten sannsynlighet for at de skulle få denne bivirkningen, sier hun.