Khloés kjærlighetserklæring satte fart på ryktene

Det kan se ut til at TV-personlighet Khloé Kardashian har tilgitt sin eks-kjæreste, NBA-spiller Tristan Thompson, etter at han var utro mot henne.

Lørdag delte hun et innlegg på sin Instagram-profil der hun gratulerer Thompson med 30-årsdagen.

Kardashian sparer ikke på rosen i innlegget:

– Takk for at du viser meg alt du sa du skulle, for den faren du er, for den gode vennen jeg har i deg. Jeg er takknemlig for at jeg kan gjøre absolutt ingenting med deg - og det føles som alt, skriver hun på Instagram.

– Nå livet begynner å bli bra

Det spekuleres nå om det tidligere kjæresteparet har funnet tilbake til hverandre.

Thompson og Kardashian har datteren True Thompson sammen fra før.

Kardashian starter Instagram-innlegget med å skrive at de menneskene som er ment til å være sammen er de som går gjennom alt som kan rive dem fra hverandre, men kommer ut av det sterkere enn før.

Videre skriver Kardashian:

– Jeg håper du vet i dag, og alle dager, hvor elsket du er av meg og så mange andre.

Avslutningsvis skriver hun at hun gleder seg til alle minnene de skal skape sammen.

UTROSKAP: Tristan Thompson var utro mot Khloé Kardashian for to år siden.

– Det er nå livet begynner å bli bra, skriver hun.

Utroskap

I februar 2019 ble det kjent at basketspilleren hadde vært utro mot sin kjæreste Khloé Kardashian.

Hele to ganger på ett år var han uttro, og hennes frustrasjon og sinne ble dokumentert gjennom realityserien «Keeping up with the Kardashians».

Kvinnen han hadde vært utro med var Kylie Jenner sin daværende bestevenninne, Jordyn Woods (23). Kylie Jenner er Khloé sin yngre halvsøster.